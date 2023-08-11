Вже зовсім скоро настане пік метеоритного потоку Персеїди. Коли спостерігати за зорепадом

Як довго можна буде насолодитись потоком Персеїди

Потік Персеїди розпочався ще 17 липня і триватиме до 24 серпня. Але вже в цю неділю, 13 серпня, у нічному небі можна буде спостерігати найбільше так званих "падаючих зірок". Насправді ці метеорити є уламками комети Свіфта-Таттла.

Потрапляючи в атмосферу Землі, вони згоряють, утворюючи яскраве "світлове шоу". При цьому щогодини можна спостерігати за понад 100 "вогняними кулями", що летять у нічному небі.

Найбільше метеоритів цьогоріч, які згорають в атмосфері, можна буде побачити, починаючи з 4.30 ранку за київський часом 13 серпня.

Завдяки тому, що Місяць вночі 13 серпня не світитиме надто яскраво, небо буде досить темним - а це найкращі умови для спостереження за потоком Персеїди.

Насолодитись цим явищем можна буде, навіть не виходячи з дому. Головне, щоб був доступ до інтернету. Пряма трансляція йтиме на YouTube каналі відомого італійського астрономічного проєкту Virtual Telescope.

Чому зорепад Персеїди отримав таку назву

Цей потік отримав таку назву, тому що метеорити летять на Землю із сузір'я Персея. Вважається, що вони падають в атмосферу нашої планети зі швидкістю 200 тис. км/год.

Унаслідок падіння ці камені нагріваються до температури в тисячі градусів Цельсія і на висоті від 70 до 100 км більші з них вибухають і перетворюються на вогняні кулі, а менші уламки летять далі й також поступово згорають, залишаючи по собі яскраві довгі смуги світла на нічному небі.

Комета Свіфта-Таттла, з уламків якої утворюється потік Персеїди, кожні 133 роки наближається до Сонця на швидкості в 150 тисяч км/год. Ця крижана куля завширшки майже 26 км.

Наближаючись до Сонця, комета нагрівається, і лід на її поверхні перетворюється на газ, який випаровується і забирає з собою уламки льоду, пилу і каміння, що входять у склад комети. Ці уламки починають обертатися навколо Сонця у вигляді метеорного потоку, через який щороку пролітає Земля.