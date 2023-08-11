Уже совсем скоро наступит пик метеоритного потока Персеиды. Когда наблюдать за звездопадом

Как долго можно будет насладиться потоком Персеиды

Поток Персеиды начался еще 17 июля и продлится до 24 августа. Но уже в это воскресенье, 13 августа, в ночном небе можно будет наблюдать больше всего так называемых "падающих звезд". На самом деле эти метеориты являются обломками кометы Свифта-Таттла.

Попадая в атмосферу Земли, они сгорают, образуя яркое "световое шоу". При этом каждый час можно наблюдать за более чем 100 "огненными шарами", летящими в ночном небе.

Больше всего метеоритов в этом году, которые сгорают в атмосфере, можно будет увидеть, начиная с 4.30 утра по киевскому времени 13 августа.

Благодаря тому, что Луна ночью 13 августа не будет светить слишком ярко, небо будет достаточно темным - а это лучшие условия для наблюдения за потоком Персеиды.

Наслаждаться этим явлением можно будет, даже не выходя из дома. Главное, чтобы был доступ в интернет. Прямая трансляция будет проходить на YouTube канале известного итальянского астрономического проекта Virtual Telescope.

Почему звездопад Персеиды получил такое название

Этот поток получил такое название, потому что метеориты летят на Землю из созвездия Персея. Считается, что они падают в атмосферу нашей планеты со скоростью 200 тыс. км/ч.

В результате падения эти камни нагреваются до температуры в тысячи градусов Цельсия и на высоте от 70 до 100 км большие из них взрываются и превращаются в огненные шары, а меньшие обломки летят дальше и тоже постепенно сгорают, оставляя после себя яркие длинные полосы света на ночном небе.

Комета Свифта-Таттла, из обломков которой образуется поток Персеиды, каждые 133 года приближается к Солнцу на скорости 150 тысяч км/ч. Этот ледяной шар в ширину почти 26 км.

Приближаясь к Солнцу, комета нагревается, и лед на ее поверхности превращается в испаряющийся газ, который уносит с собой обломки льда, пыли и камней, из которых состоит комета. Эти обломки начинают вращаться вокруг Солнца в виде метеорного потока, через который ежегодно пролетает Земля.