Вже зовсім скоро "комета диявола" наблизиться до Землі: коли і де її можна побачити

Що відомо про "комету диявола"

Вперше за 71 рік комета 12P/Понс-Брукса наближається до Сонця. За оцінкою вчених, за величиною вона дорівнює горі Еверест. Своє прізвисько "комета диявола" вона отримала через рогоподібні спалахи, розташовані в її комі - локальній хмарі газу, пилу та частинок льоду, які огортають тверде тіло комети.

Комета Понс-Брукс є кріовулканом, тобто вона має тенденцію до досить частих вивержень. Коли це відбувається, утворена хмара льоду та пилу навколо неї розширюється, роблячи її яскравішою.

Під час повного сонячного затемнення, коли місяць повністю затьмить сонце, небо настільки потемніє, що комету важко буде побачити неозброєним оком, але варто скористатись біноклем або телескопом.

При цьому наголосимо, що сонячне затемнення буде видно із частини Мексики, США і Канади. На жаль, із території України цього небесного явища не буде видно.

Коли і де можна буде побачити комету

Щоб знайти Понс-Брукс, спочатку подивіться на затемнене сонце на планету Юпітер, вона виглядатиме як маленька яскрава точка світла у верхньому лівому куті.

Після того як ви знайдете Юпітер на небі, подивіться трохи вгору і праворуч. Комета буде між Юпітером і Сонцем, але ближче до Юпітера.

Чи можна побачити комету з території України

Хоч з території України не можна буде спостерігати за сонячним затемненням, втім ми зможемо побачити комету. Піку своєї яскравості вона набуде у період із 8 по 21 квітня. Тим, хто хоче побачити її, варто вийти ясного вечора і дивитися в небо, низько на захід та північний захід, коли сутінки вже закінчаться.

На фотографіях великим планом комета виглядає як зелена смуга на небі через високий рівень двовуглецю, який міститься в ній і випромінює зелене світло. Але спостерігаючи за нею із землі, вона видаватиметься як крихітна сіра пляма.

Знімки комети Понс-Брукс (фото: Space)

Наскільки яскравою буде комета

Після затемнення "комету диявола" ще два тижні можна буде побачити на небі. Коли вона наблизиться до Сонця - буде найбільш яскравою.

Натомість 8 квітня її видима величина буде близько 4,9, що означає, що вона буде майже на межі того, що може побачити людське око, пояснив заступник директора зі стратегічних наук Відділу дослідження сонячної системи NASA Джеронімо Вільянуева.

При цьому вчені наголошують, що видимість комети важко передбачити. Яскравість комет залежить від того, як сонячне світло взаємодіє з їх комою. Оскільки відстань комети від Сонця та її кома постійно змінюються під час обертання по орбіті, змінюється і її яскравість.