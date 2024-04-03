Побачити повне сонячне затемнення зможе кожен охочий: коли та де дивитися
8 квітня 2024 року людство зможе спостерігати за повним сонячним затемненням. Ті, хто не матиме можливості побачити його на власні очі, зможуть стежити за процесом онлайн.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, де затемнення "покажеться" людству, скільки воно триватиме, а також де й о котрій зможуть побачити його українці.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: NASA, NASA Science, Great American Eclipse.
Де можна побачити сонячне затемнення на власні очі
Повне сонячне затемнення відбувається тоді, коли Місяць проходить між Сонцем і Землею й ненадовго закриває весь диск світила. У цей момент видно тонку, майже білу зовнішню атмосферу Сонця, яка називається короною.
За повною фазою сонячного затемнення 8 квітня можна буде спостерігати на території Мексики, США та Канади.
Воно триватиме впродовж 4 хвилин і 27 секунд.
Часткові фази затемнення можуть бути видимі в інших куточках Північної Америки, Центральної Америки та навіть у Західній Європі.
Водночас, за словами науковців, добре видимим повне сонячне затемнення буде у близько 40 населених пунктах.
Час і тривалість затемнення у різних населених пунктах (інфографіка: greatamericaneclipse.com)
Експерти зазначають, що під час поточного затемнення в небі можна буде побачити велику "сонячну корону".
У момент затемнення в небі має показатись також і дивовижна комета Понса-Брукса (12P/Pons-Brooks), більш відома як "комета Диявола".
Нині вона рухається внутрішньою частиною нашої системи до Сонця зі швидкістю близько 64 500 км/год, але згодом розвернеться й полетить у напрямку Землі.
Де й коли спостерігати за сонячним затемненням онлайн
Ті, кому не пощастило перебувати "на шляху" затемнення, зможуть спостерігати за цим природнім явищем віддалено - онлайн.
Для цього Національне управління США з аеронавтики й дослідження космічного простору - NASA - створило спеціальну відеотрансляцію на YouTube.
В Україні повного сонячного затемнення "наживо" видно не буде.
Для того, щоб не пропустити його у відеоформаті й спостерігати одночасно із рештою світу, потрібно пам'ятати про різницю в часі.
Відеотрансляція NASA розпочнеться о 20:00, а пік затемнення для українців припаде на 20:18 за київським часом.
Фази сонячного затемнення (інфографіка: greatamericaneclipse.com)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого чекати від чергового "коридору затемнень".
Дивіться також унікальні кадри NASA - як сонячне затемнення виглядає з Місяця.