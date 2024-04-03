Побачити повне сонячне затемнення зможе кожен охочий: коли та де дивитися

8 квітня 2024 року людство зможе спостерігати за повним сонячним затемненням. Ті, хто не матиме можливості побачити його на власні очі, зможуть стежити за процесом онлайн.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: NASA, NASA Science, Great American Eclipse.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, де затемнення "покажеться" людству, скільки воно триватиме, а також де й о котрій зможуть побачити його українці.

Де можна побачити сонячне затемнення на власні очі

Повне сонячне затемнення відбувається тоді, коли Місяць проходить між Сонцем і Землею й ненадовго закриває весь диск світила. У цей момент видно тонку, майже білу зовнішню атмосферу Сонця, яка називається короною.

За повною фазою сонячного затемнення 8 квітня можна буде спостерігати на території Мексики, США та Канади.

Воно триватиме впродовж 4 хвилин і 27 секунд.

Часткові фази затемнення можуть бути видимі в інших куточках Північної Америки, Центральної Америки та навіть у Західній Європі.

Водночас, за словами науковців, добре видимим повне сонячне затемнення буде у близько 40 населених пунктах.

Час і тривалість затемнення у різних населених пунктах (інфографіка: greatamericaneclipse.com)

Експерти зазначають, що під час поточного затемнення в небі можна буде побачити велику "сонячну корону".

У момент затемнення в небі має показатись також і дивовижна комета Понса-Брукса (12P/Pons-Brooks), більш відома як "комета Диявола".

Нині вона рухається внутрішньою частиною нашої системи до Сонця зі швидкістю близько 64 500 км/год, але згодом розвернеться й полетить у напрямку Землі.

Де й коли спостерігати за сонячним затемненням онлайн

Ті, кому не пощастило перебувати "на шляху" затемнення, зможуть спостерігати за цим природнім явищем віддалено - онлайн.

Для цього Національне управління США з аеронавтики й дослідження космічного простору - NASA - створило спеціальну відеотрансляцію на YouTube.

В Україні повного сонячного затемнення "наживо" видно не буде.

Для того, щоб не пропустити його у відеоформаті й спостерігати одночасно із рештою світу, потрібно пам'ятати про різницю в часі.

Відеотрансляція NASA розпочнеться о 20:00, а пік затемнення для українців припаде на 20:18 за київським часом.

Фази сонячного затемнення (інфографіка: greatamericaneclipse.com)