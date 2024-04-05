Уже совсем скоро "комета дьявола" приблизится к Земле: когда и где ее можно увидеть

Что известно о "комете дьявола"

Впервые за 71 год комета 12P/Понс-Брукса близится к Солнцу. По оценке ученых, по величине она равна горе Эверест. Свое прозвище "комета дьявола" она получила через роговидные вспышки, расположенные в ее коме - локальном облаке газа, пыли и частиц льда, которое окутывает твердое тело кометы.

Комета Понс-Брукс является криовулканом, то есть имеет тенденцию к довольно частым извержениям. Когда это происходит, образовавшееся облако льда и пыли вокруг нее расширяется, делая ее ярче.

Во время полного солнечного затмения, когда луна полностью затмит солнце, небо настолько потемнеет, что комету трудно будет увидеть невооруженным глазом, но следует воспользоваться биноклем или телескопом.

При этом подчеркнем, что солнечное затмение будет видно из Мексики, США и Канады. К сожалению, с территории Украины это небесное явление не будет видно.

Когда и где можно будет увидеть комету

Чтобы найти Понс-Брукс, сначала посмотрите на затемненное солнце на планету Юпитер, она будет выглядеть как маленькая яркая точка света в левом верхнем углу.

После того как вы найдете Юпитер на небе, посмотрите немного вверх и вправо. Комета будет между Юпитером и Солнцем, но ближе к Юпитеру.

Можно ли увидеть комету с территории Украины

Хотя с территории Украины нельзя будет наблюдать за солнечным затмением, однако мы сможем увидеть комету. Пика своей яркости она приобретет в период с 8 по 21 апреля. Тем, кто хочет увидеть ее, стоит выйти в ясный вечер и смотреть в небо, низко на запад и северо-запад, когда сумерки уже закончатся.

На фотографиях крупным планом комета выглядит как зеленая полоса на небе из-за высокого уровня углерода, который содержится в ней и излучает зеленый свет. Но наблюдая за ней с земли, она будет казаться как крохотное серое пятно.

Фото кометы Понс-Брукс (фото: Space)

Насколько яркой будет комета

После затемнения "комету дьявола" еще две недели можно будет увидеть на небе. Когда она приблизится к Солнцу - будет наиболее яркой.

8 апреля ее видимая величина будет около 4,9, что означает, что она будет почти на грани того, что может увидеть человеческий глаз, пояснил заместитель директора по стратегическим наукам Отдела исследования солнечной системы NASA Джеронимо Вильянуева.

При этом ученые отмечают, что видимость кометы трудно предсказать. Яркость комет зависит от того, как солнечный свет взаимодействует с их комой. Поскольку расстояние кометы от Солнца и его кома постоянно меняются при вращении по орбите, меняется и ее яркость.