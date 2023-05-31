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"Вже виросли корони": у Чорнобилі показали величезних тварин

У Чорнобилі показали оленів (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У Чорнобилі показали фотографії оленів. Для парнокопитних заповідник - це рай для розмноження.

Про це повідомили на сторінці Чорнобильського заповідника у Facebook.

Експерти кажуть, що для травоїдних тваринам цей заповідник став чудовим місцем для розмноження. Про це свідчать часті зустрічі з оленями й лосями не тільки в лісових масивах зони відчуження, а й неподалік ЧАЕС чи на порослих чагарниками й деревами вулицях Прип’яті.

Зокрема, лише за один день, 24 травня, співробітники заповідника зустріли біля водойми-охолоджувача шістьох лосів та трьох оленів.

"Самці були з молодими рогами: в когось вже виросла розлога корона, а хтось тільки починає її відрощувати", - йдеться у повідомленні.

У Чорнобилі помітили оленів (facebook.com/zapovidnyk2018)

Додамо, що шляхетний олень об'єднує в собі до 28 підвидів, представники яких відрізняються один від одного розмірами, вагою, забарвленням і деякими іншими ознаками.

Олень має роги з великою кількістю відростків (як правило, їх не менше п'яти), які утворюють своєрідну корону на вершині рогу.

У Чорнобилі помітили оленів (facebook.com/zapovidnyk2018)

Раніше ми повідомляли, що у Чорнобилі засвітився красень-звір із Червоної книги.

Також екологи показували фото птахів із Чорнобиля.

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