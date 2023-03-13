ua ru
Пн, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рідкісна сова і гніздо орланів: екологи поділились фото птахів із Чорнобиля

Новость на русском →
Понеділок 13 березня 2023 11:08
Рідкісна сова і гніздо орланів: екологи поділились фото птахів із Чорнобиля Природоохоронці показали фото птахів із Чорнобильської зони (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Екологи розпочали облік птахів водно-болотних угідь на водоймі-охолоджувачі ЧАЕС. Працівникам заповідника вдалося сфотографувати рідкісну сову, диких качок та гніздо орланів, у якому самка висиджує потомство.

Рідкісними фото птахів поділились на сторінці Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника у Facebook.

Перші обліки птахів у цьому сезоні

"Першого березня фахівці Заповідника розпочали обліки птахів водно-болотних угідь на водоймі-охолоджувачі ЧАЕС. Цього дня тут, на ополонках, з’явились перші пернаті. Побільшало диких качок і лебедів обох видів. До крижнів приєднались чирянка велика, свищ, шилохвіст, крех великий та гоголі", - йдеться у повідомленні.

В наступні дні природоохоронці спостерігали за крехом малим, чирянкою малою, журавлем сірим, гускою білолобою, куликом набережником.

Також зазначається, що працівникам Заповідника на градирні вдалося сфотографувати рідкісну сову - пугача звичайного.

Рідкісна сова і гніздо орланів: екологи поділились фото птахів із ЧорнобиляПрацівники заповідника опублікували фоторезультати першого обліку (фото: Сергія Домашевського)

Також зафіксували 11 орланів: дехто сидів на кризі, хтось грався у повітрі.

"Ті орлани, що будували гніздо в листопаді 2021 р., вже мають яйця. Самиця сидить на гнізді", - зазначають природоохоронці.

У Чорнобильській зоні помітили й молодого беркута, який кружляв вдалині. Також добре мігрують жайворонки польові.

Рідкісна сова і гніздо орланів: екологи поділились фото птахів із ЧорнобиляПрацівники заповідника опублікували фоторезультати першого обліку (фото: Сергія Домашевського)

Навіщо спостерігати за птахами

Спостереження за птахами дозволяє екологам вивчати популяцію окремих видів, а також більше дізнатися про міграційні процеси пернатих.

Чорнобильський заповідник розташований на перехресті великих пташиних міграційних шляхів. За сезон тут пролітає 30-50 тисяч гусей, 150-200 тисяч качкоподібних і до 1,5 мільйона інших пернатих.

Окрім того, у заповіднику є колонії лелекоподібних, сивкоподібних, гусеподібних, пеліканоподібних та інших птахів.

Рідкісна сова і гніздо орланів: екологи поділились фото птахів із ЧорнобиляРідкісна сова і гніздо орланів: екологи поділились фото птахів із Чорнобиля

Рідкісна сова і гніздо орланів: екологи поділились фото птахів із ЧорнобиляПрацівники заповідника опублікували фоторезультати першого обліку (фото: Сергія Домашевського)

Раніше ми ділились унікальними фото китів з Антарктики.

Переглядайте також фото карпатських тварин, які потрапили на фотопастки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорнобиль тварини птахи