"Вже час": перша леді США Джилл Байден показала новорічну атмосферу в особливому місці

Джилл Байден вже активно готується до Різдва та створює навколо себе святкову та водночас казкову атмосферу.

Про те, як перша леді США прикрасила новорічними іграшками, ялинками та солодощами особливе місце, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Джилл.

Джилл Байден прикрасила Білий дім до Різдва

Цього року перша леді США та її команда декораторів надихнулися енергією дитячого щастя, насолоди та тим, як малюки сприймають цей святковий час, як реагують на вогники, ялинки, солодощі. Як сприймають Санту та як радіють, коли він дарує їм бажані презенти.

Для створення святкової атмосфери у Білому домі, цього року використали 4,5 кілометра гірлянд, понад 350 свічок та майже 34 тисячі прикрас. Частина з них була створена самими ж дітьми.

"Чарівні сани Санти, підвішені у повітрі у Великому фоє, робочий потяг, що бігає навколо офіційної різдвяної ялинки Білого Дому, та пряниковий Білий дім, який святкує 200-річчя улюбленого дитинства. Це була ніч перед Різдвом", - пише пані Байден.

Джилл Байден підготувалась до Різдва (фото: facebook.com/FLOTUS)

Таким чином Джилл планує подарувати всім відвідувачам Білого дому на Різдво відчуття дитинства і дива, яке може трапитися абсолютно з кожним та будь-коли.

Одна з перших нарядних ялинок, яку відвідувачі побачать при вході, прикрашена дерев’яними зірками золотого кольору, на яких вигравіювані імена військовослужбовців, що віддали своє життя і це дуже щемливо.

А ось найголовніша новорічна красуня Білого дому, висота якої становить 5,6 м розташована в Блакитній кімнаті, а навколо неї курсує іграшковий поїзд. А їдальню перетворили на майстерню Санти.

Кожна кімната прикрашена по-особливому і має свою тематику, десь це солодощі, десь Санта, десь ялинки, але все навколо має неймовірний вигляд і викликає непідробні емоції щастя, простоти та віри у дива.