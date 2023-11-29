"Уже время": первая леди США Джилл Байден показала новогоднюю атмосферу в особенном месте

Джилл Байден уже активно готовится к Рождеству и создает вокруг себя праздничную сказочную атмосферу.

О том, как первая леди США украсила новогодними игрушками, елками и сладостями особое место, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram-профиль Джилл.

Джилл Байден украсила Белый дом к Рождеству

В этом году первая леди США и ее команда декораторов вдохновились энергией детского счастья, удовольствия и тем, как малыши воспринимают это праздничное время, как реагируют на огоньки, елки, сладости. Как воспринимают Санту и как радуются, когда он дарит им желаемые презенты.

Для создания праздничной атмосферы в Белом доме, в этом году использовали 4,5 километра гирлянд, более 350 свечей и почти 34 тысяч украшений. Часть из них была создана самими детьми.

"Волшебные сани Санты, подвешенные в воздухе в Большом фойе, рабочий поезд, бегающий вокруг официальной рождественской елки Белого Дома, и пряничный Белый дом, празднующий 200-летие любимого детства. Это была ночь перед Рождеством", - пишет Байден.

Джилл Байден подготовилась к Рождеству (фото: facebook.com/FLOTUS)

Таким образом, Джилл планирует подарить всем посетителям Белого дома на Рождество ощущение детства и чуда, которое может случиться абсолютно с каждым и в любое время.

Одна из первых нарядных елок, которую посетители увидят при входе, украшена деревянными звездами золотого цвета, на которых выгравированы имена отдавших свою жизнь военнослужащих и это очень щемяще.

А вот самая главная новогодняя красавица Белого дома, высота которой составляет 5,6 м, расположена в Голубой комнате, а вокруг нее курсирует игрушечный поезд. А столовую превратили в мастерскую Санты.

Каждая комната украшена по-особому и имеет свою тематику, где-то это сладости, где-то Санта, где-то елки, но все вокруг имеет невероятный вид и вызывает неподдельные эмоции счастья, простоты и веры в чудеса.