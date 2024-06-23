"Взаємини, відносини, стосунки, ставлення, відношення": мовознавець дав чітке пояснення цим словам

Слова, які позначають стосунки між людьми є різні й більшість з них не є синонімами. Люди часто плутають, коли потрібно вживати слово "стосунки", коли "відносини", а коли "взаємини".

Коли та як правильно вживати ці слова, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на блог відомого мовознавця та доктора філологічних наук Олександра Пономаріва на BBC.

Як пояснював Пономарів, синоніми - це слова, близькі значенням. Якщо слова не просто близькі, а тотожні щодо значення, то вони звуться не синонімами, а дублетами.

Оскільки дублети семантично не відрізняються один від одного, то якесь з них стає рідко вживаним, а з "часом виходить з ужитку.

Наприклад, у парах морфологічних дублетів "емоційний - емоціональний", "офіційний - офіціальний" другі компоненти тепер майже не використовуємо. У вжитку лишилися тільки "емоційний", "офіційний". Із синонімів гнізда "взаємини, відносини, відношення, ставлення, стосунки" жоден не вийшов з ужитку, бо вони відрізняються значенням і вживанням", - пояснював у своєму блозі мовознавець.

Він зазначив, що не всі мовці використовують ці слова правильно та однією з причин сплутування є те, що в російській мові нашій групі слів відповідає тільки одне - "отношение" ("отношения"). А необізнані з тонкощами української мови люди не можуть розрізнити семантичних відтінків українських слів.

"У сучасній літературній мові вживаємо так: слово "взаємини" має тільки множину і позначає зв'язки між людьми. Наприклад, "Племінник не дуже любив свого дядька, але мусив підтримувати тісні родинні взаємини" (Оксана Іваненко)", - пояснив Пономарів.

Дуже близьке є слово "стосунки", але і його потрібно вживати правильно.

"Воно використовується на позначення зв'язків не лише між людьми, а і між абстрактними поняттями, між державами, між різними організаціями. Наприклад: "Приятельські стосунки пов'язували Миколу Лисенка та Петра Чайковського" (Максим Рильський). "У постійних стосунках з Київською Руссю у 12 столітті перебувало Закавказзя". (З підручника). Це слово має також і однину. Наприклад: "До цього скандалу я не маю жодного стосунку", - додав філолог.

Ще одне слово, яке дуже часто помилково використовують досі для позначення стосунків між людьми.

"Відносини" - слово, вживане тільки в множині. Як правило, його використовують у суспільно-політичному значенні. Кажемо: "Інститут міжнародних відносин", "економічні відносини", "суспільні відносини" тощо", - пояснив Пономарів.

Слова "відношення" та "ставлення" теж мають своє значення і потрібно розуміти, коли та як їх вживати.

"Відношення" має й однину, й множину і позначає взаємозв'язок між явищами. Воно здебільшого вживане в термінології: "відношення поверхонь", "відсоткове відношення", "синтаксичне відношення". Слово "ставлення" має лише однину й означає характер поводження з кимось, з чимось. Наприклад: "Я його любив, коли когось цікавить моє ставлення до нього" (Михайло Коцюбинський). Або "Дітей треба навчати шанобливого ставлення до надбань світової культури", - зазначив у своєму блозі мовознавець.