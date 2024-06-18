Філіжанка, чашка або горнятко? Як насправді потрібно називати українською посудину для чаю або кави

В українській мові існують два поширені слова для позначення посуду для чаю чи кави - "чашка" і "горнятко". Чим вони відрізняються і яке слово вживати у різних ситуаціях?

Як правильно називати посуд для пиття, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис філолога Ольги Васильєвої на Facebook .

Багато людей думає, що між словами "чашка" та "горнятко" немає суттєвої різниці. Деякі ж з них вважають, що це слова з діалектів різних регіонів.

"По-перше, чашка переважно з вушком і дуже рідко без нього. По-друге, московське "кружка" в нас кухлик, а не горнятко. По-третє, філіжанка - те саме, що чашка (необов'язково вишукана). По-четверте, горнятко - це маленький горщик, найчастіше без вушка. По-п'яте, стакан - не росіянізм, а такий самий тюркізм, як і філіжанка" - пояснює філологиня.

Також вона пояснює, що слово "склянка" прийшло до нас з польської мови - szklanka.

"А ще горнятками "для кави" і шклянками з філіжанками. На середньонаддніпрянські слова "чашка" і "стакан" наклали стигму саме галичани. Але мушу нагадати, що моя сторінка - про норми літературної мови, а не діалекти, і якщо горнятко - це горщик, то і вживайте це слово згідно зі словником та порадами мовознавців. В усіх довідниках зі слововживання написано, що з горнятка каву не п'ють! Принагідно нагадаю, що чашка і стакан - лексеми не тільки середньонаддніпрянські, а й літературні" - пише Васильєва.

Філолог далі пояснила різницю між всіма назвами посуди:

Горня, горнятко (від прасл. *gъr‌nъ - "горно" (піч)) - маленький горщик для приготування густих страв.

Чашка (зменш. від прасл. *čаšа - "шкаралупа") - невелика посудина з різних матеріалів, переважно округлої форми, найчастіше з вушком і блюдцем, здебільшого для пиття кави або чаю.

Філіжанка (тур. fincān, за румунського або польського посередництва filigean / filiżanka - "чашка") - те саме, що чашка.

Кухоль (нім. küfel "мала бочка") - переважно циліндрична посудина з різних матеріалів для пиття різних напоїв, завжди з ручкою або вушком, вищий за чашку.

Келих (нім. kelch "кубок, чаша") - циліндрична або округла посудина з різних матеріалів на ніжці, з вушком або без, для пиття алкогольних напоїв.

Чарка (зменш. від прасл. *čara "чаша для алкоголю") - невелика циліндрична або округла посудина з різних матеріалів, без вушка, на ніжці або без, для пиття алкогольних напоїв.

Стакан (тюрк. tostakan "деревʼяна посудина для пиття") - переважно циліндрична посудина без вушка та ніжки з різних матеріалів для пиття різних напоїв.

Склянка (пол. szklanka від szkło "скло") - скляний стакан.

"До речі, за тлумачним словником одне зі значень слова склянка - це загалом скляна посудина, банка та інше", - підкреслює мовознавець.