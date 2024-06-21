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"Бамбетлі, виходок, гандабурка": які слова потрібно вивчити тим, хто збирається у Карпати

П'ятниця 21 червня 2024 08:44
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"Бамбетлі, виходок, гандабурка": які слова потрібно вивчити тим, хто збирається у Карпати Які слова варто вивчити тим, хто збирається у Карпати (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

У Карпатах мова жителів суттєво відрізняється від тої, якою говорять у великих містах. Там існує багато діалектизмів і українці з інших регіонів не завжди їх розуміють.

Які слова є у словнику гуцульських говірок, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням роз'яснення мовознавця Дмитра Савчука для Gazeta.ua.

Аршиця - важкодоступна вершина гори.

Бай - бенкет.

Бамбетлі - диван.

Борше - скоріше, швидше.

Боярок - пояс.

Бесаги - подвійна торба-мішок

Бріхташка - гаманець

Ветуля - коза, що не мала козенят.

Виходок - туалет, вбиральня.

Волосань - очерет.

Гайналі - жителі Карпат.

Гамати - їсти.

Гандабурка - картопля.

Година - затяжні дощі.

Гофа - двір, подвір'я.

Гоц - водоспад.

Ґеґя - тато.

Ґуст - смак, апетит.

Дека - 100 г.

Днински - щоденно.

Дрива - дрова.

Єк дужі? - як здоров'я - привітання.

Жарівка - електрична лампочка.

Желізко - праска.

Жичіти - позичати.

Завлєги - пізно вночі.

Затяготіти - завагітніти.

Збавлений - зіпсований.

Защик - укол

Калабач - вибоїна на дорозі.

Камізелька - жилетка, безрукавка міського типу.

Кимак - палиця, комачка, поліно.

Кебета - мізки

Клевець - молоток.

Клявза - лісосплавна гатка

Ковбель, ковблик - риба.

Коц - вовняна ковдра, укривало.

Кочело - колесо.

Лєрва - жінка легкої поведінки.

Лижби - ковзани.

Ліжник - шерстяна ковдра.

Лопта - м'яч.

Люфт - повітря

Маковиця - вершина гори.

Маринарка - піджак.

Монька - молоко.

Несогірший - непоганий, можливий.

Обора - садиба.

Олуфко - олівець

Падура - ліс.

Пазюньки - червона та біла смородина.

Паленка, палинка - самогонка.

Папіндека - картон

Плай - лісова стежка в горах

Пижик - маршрутне таксі.

Підбивати - готувати їжу.

Погарчик - рюмка.

Половінь - вогонь.

Пструг - форель.

Рагуль - невихований, недалекий і позбавлений смаку чоловік.

Ружі - троянди.

Ріхлик - поїзд

Свіже молоко - кисле молоко.

Сервус! - Здоров! Вітаю!

Склєнка - пляшка.

Слава Іссу, слава Ісусу Христу - вітання мешканців Карпат.

Солодке молоко - свіже молоко.

Стариня - батьки.

Студений - холодний, замерзлий.

Тано - дешево.

Трускавки - полуниці.

Фацирити - красти.

Хавка - рот, який забагато говорить.

Цьонька - свиня.

Челядина, чєлідина, чилідина, чілідина - жінка.

Чєда - діти.

Чічка - квітка

Шпас - жарт.

Усі ці слова Дмитро Савчук зібрав у Косівському районі Івано-Франківської області.

Раніше ми писали про те, як правильно називати посуду для чаю чи кави - філіжанка, чашка або горнятко.

А ще розповідали про те, чому українською жіночі імена не мають звучати як "Лєна" чи "Свєта".

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