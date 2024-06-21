"Бамбетлі, виходок, гандабурка": які слова потрібно вивчити тим, хто збирається у Карпати

У Карпатах мова жителів суттєво відрізняється від тої, якою говорять у великих містах. Там існує багато діалектизмів і українці з інших регіонів не завжди їх розуміють.

Які слова є у словнику гуцульських говірок, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням роз'яснення мовознавця Дмитра Савчука для Gazeta.ua.

Усі ці слова Дмитро Савчук зібрав у Косівському районі Івано-Франківської області.

Ветуля - коза, що не мала козенят.

Раніше ми писали про те, як правильно називати посуду для чаю чи кави - філіжанка, чашка або горнятко.

А ще розповідали про те, чому українською жіночі імена не мають звучати як "Лєна" чи "Свєта".