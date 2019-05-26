Вызывает зависимость: МОЗ об опасных свойствах популярного напитка

Украинцев предостерегли об опасности
Министерство здравоохранения Украины решило напомнить украинцам о свойствах популярного напитка под названием кофе. Соответствующий пост опубликован в социальной сети Instagram.
"Разным людям и при разных обстоятельствах кофе может как быть полезным, так и вредить. Если вы умеренно потребляете кофе ради удовольствия, а не стимуляции мозга, то он полезен", - указано в посте.
Отмечается, что кофе имеет множество полезных свойств. Он повышает давление и улучшает мозговое кровообращение, но, вместе с тем, уменьшает риск атеросклероза.
Люди, которые регулярно и умеренно потребляют кофе, имеют на 15% ниже вероятность преждевременной смерти.Также любители кофе реже болеют диабетом.
Однако в то же время кофе может вредить здоровью:
"Опирайтесь на свои ощущения от кофе, чтобы понять, сколько его можно выпить именно вам", - отмечено в посте.
Напомним, что Минздрав предлагает изменить подход к назначению лекарств.
Также МОЗ развеял мифы про здоровое питание.
Мы писали, что и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун развеяла популярные мифы про алкоголь.