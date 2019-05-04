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Минздрав развеял мифы про здоровое питание: все подробности

STYLERЖизнь    04.05.2019 - 19:38
Минздрав развеял мифы про здоровое питание: все подробности
Минздрав рассказал о доступном здоровом питании (иллюстративное фото: pixabay.com)

Министерство охраны здоровья рассказало о полезных продуктах

Минздрав заявил, что здоровое питание - это не всегда дорого. В министерстве отметили, что яблоки, морковь, гречка, лен, тыквенные семечки, грецкие орехи не сильно дорогие, чтобы их не покупать. Об этом в ведомстве сообщили на своей странице в Facebook.

По словам МОЗ, существует миф, что хлеб и картофель - это дешево. Но на самом деле - цельнозерновые каши, такие как пшеничная, ячменная, пшенная, гречневая, кукурузная и овсяная, намного питательней и доступнее. Они стоят от 10 до 40 гривен за килограмм.

Большая порция обойдется в 1-4 гривны. При этом каши содержат клетчатку, многообразные микроэлементы и витамины, которые не теряются во время приготовления (в отличие от картофеля). Кроме того, каши полезны для кишечника и нормализуют уровень холестерина.

Минздрав развеял мифы про здоровое питание: все подробности

Минздрав рассказал о доступном здоровом питании (фото: facebook.com/moz.ukr)

Другой миф утверждает, что овощи - это дорого и они полгода недоступны. Но на самом деле есть много доступных и полезных овощей, включая морковь, свеклу, корни сельдерея и пастернака, тыкву, капусту и т.д.

По словам Минздрава, полноценное питание у многих украинцев ассоциируется с ежедневным потреблением мяса. Но не стоит есть более 90 граммов мяса в день. А лучше - 70 граммов.

Людям среднего возраста не стоит есть красное мясо (свинину, говядину) чаще двух-трех раз в неделю, а людям старшего возраста - 4-5 раз в неделю. Следует комбинировать красное (животные) и белое (птицы) мясо. Здоровее есть мясо, чем колбасу или сосиски, которые стоят еще дороже.

Также некоторые считают, что печень накапливает яды. На самом деле - печень накапливает витамины. Она достаточно доступная в ценовом аспекте. При этом вы получаете практически все витамины и много биодоступного железа.

Напомним, что и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун развеяла популярные мифы про алкоголь.

Ранее сообщалось о том, что Супрун рассказала, как социальные сети влияют на психику человека и поделилась важными советами.

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