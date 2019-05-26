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Викликає залежність: МОЗ про небезпечні властивості популярного напою


Українців попередили про небезпеку

Міністерство охорони здоров'я України вирішило нагадати українцям про властивості популярного напою під назвою кава. Відповідний пост опублікований у соціальній мережі Instagram.

"Різним людям і при різних обставинах кава може бути як корисною, так і нашкодити. Якщо ви помірно споживаєте каву заради задоволення, а не стимуляції мозку, то вона корисна", - зазначено в повідомленні.

Наголошується, що кава має безліч корисних властивостей. Вона підвищує тиск і покращує мозковий кровообіг, але, разом з тим, зменшує ризик атеросклерозу.

Люди, які регулярно та помірно споживають каву, мають на 15% нижче ймовірність передчасної смерті.Також любителі кави рідше хворіють на діабет.

Однак у той же час кава може шкодити здоров'ю:

  • Якщо ваш організм довго знешкоджує кофеїн, то останній діє довше і сильніше, викликає тахікардію, гіпертензію, біль у серці, тривожність та порушення сну.
  • Якщо кава на вас сильно діє, від неї б'ється серце, вам тривожно, пересихає в роті і пропадає сон - не пийте каву.
  • Кава може викликати залежність.

"Спирайтеся на свої відчуття від кави, щоб зрозуміти, скільки її можна випити саме вам", - зазначено в повідомленні.

Фото: (facebook.com/moz.ukr)

Нагадаємо, що МОЗ пропонує змінити підхід до призначення ліків.

Також МОЗ розвіяв міфи про здорове харчування.

Ми писали, що в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розвіяла популярні міфи про алкоголь.

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