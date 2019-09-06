Не вызывает привыкания: чем Зеленский лечит нервы (фото)

В автомобиле президента Владимира Зеленского заметили упапковку таблеток, которые напоминают популярное успокоительное лекарство. Так, в объектив фотографа попали некоторые предметы в "кармане" передней дверцы черного Mercedes-Benz S-Class, среди которых рассмотрели препарат Глицисед, передает "Апостроф".

На кадре показано, как Зеленский в окружении охранников находится возле машины и направляется в входу в здание. Рядом с авто также был глава Офиса президента Андрей Богдан.

На снимке фотокора издания Александра Гончарова можно увидеть хранящееся в "мерсе" успокоительное средство от стресса и нервов, по соседству с другими предметами в этой "аптечке".

В автомобиле у Владимира Зеленского заметили антистрессовое лекарство Глицисед (Фото: apostrophe.ua)

Антистрессовый препарат Глицисед считается одним из наиболее высокоэффективных пилюль, который нормализует работу центральной нервной системы, уменьшает напряжение, улучшает работу мозга, регулирует обменные процессы.

Таблетки от стрессов широко применяются при лечении возбудимости, всевозможных неврозов. В данных медпрепаратах отсутствуют барбитураты, вызывающие привыкание. Их прием способствует нормализации сна.

Лекарство отпускается без рецепта.

Активным компонентом препарата является глицин, простейшее вещество группы аминокислот. Под действием лекарства происходит ослабление психоэмоциональных реакций, повышается способность человека к социальной адаптации, снижается раздражительность, агрессивность и повышенная конфликтность. Препарат применяют в комплексе с другими лекарственными средствами при психоэмоциональном напряжении, депрессии, нарушениях сна, повышенной раздражительности а также для снижения тяги к алкоголю.

Напомним, ранее мы писали о Зеленский может выпить вина, питает слабость к кофе, но смог избавиться от нескольких вредных привычек.

Также мы писали, что Зеленский в еде непривередлив и по его же словам может есть что угодно.