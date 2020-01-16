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Может вызвать рак: врачи назвали опасное хроническое воспаление

STYLERЖизнь    16.01.2020 - 07:04
Может вызвать рак: врачи назвали опасное хроническое воспаление
Рак может вызвать хроническое воспаление кожи (фото: коллаж РБК-Украина)

Медики предупредили об опасном воспалении

Хроническое воспаление кожи может привести к росту злокачественной опухоли. Это связано с тем, что антитело IgE, которое обычно помогает защитить кожу от вредных веществ или инфекций, может способствовать развитию страшной болезни.

Хроническое воспаление, которое вызвано повторным воздействием химических веществ, может превратить полезную защиту на вредителя здоровью. Ученые исследуют этот вопрос и считают, что в дальнейшем это поможет им в лечении рака кожи.

Медицине известно, что хроническое воспаление кожи может быть связано со многими видами рака, но, чтобы углубиться в этом вопросе, ученые провели наблюдение за реакцией кожи на вещества, которые вызывают воспаление. Об этом сообщает eLife.

При исследовании этого вопроса врачи заметили, что количество антитела IgE увеличилось и иммунные клетки активировались. При этом они стимулировали клетки кожи делиться и расти.

Ученые заметили, что у мышей с канцерогенной мутацией хроническая активация IgE подрывает защитные эффекты и способствует тому, чтобы предраковые клетки кожи перерастали в опухоль.

Интересно, но результаты предыдущего исследования, которое провела та же команда, показали, что IgE защищает мышей от веществ, вызывающих рак. Это говорит о том, что рост опухоли и роль IgE в этом процессе могут зависеть от разных видов воздействия окружающей среды.

Напомним, что медики назвали основные симптомы онкозаболеваний. При этом рак часто проявляет себя очень резко, так что человек может и не подозревать, что что-то не так. Но бывает и такое, что люди чувствуют, что с их организмом что-то происходит.

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