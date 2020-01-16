Може викликати рак: лікарі назвали небезпечне хронічне запалення

Рак може викликати хронічне запалення шкіри (фото: колаж РБК-Україна)

Медики попередили про небезпечне запалення

Хронічне запалення шкіри може призвести до зростання злоякісної пухлини. Це пов'язано з тим, що антитіло IgE, яке зазвичай допомагає захистити шкіру від шкідливих речовин або інфекцій, може сприяти розвитку страшної хвороби.

Хронічне запалення, яке викликане повторним впливом хімічних речовин, може перетворити корисний захист на шкідника здоров'ю. Вчені досліджують це питання і вважають, що надалі це допоможе їм у лікуванні раку шкіри.

Медицині відомо, що хронічне запалення шкіри може бути пов'язано з багатьма видами раку, але, щоб заглибитися в цьому питанні, вчені провели спостереження за реакцією шкіри на речовини, які викликають запалення. Про це повідомляє eLife.

При дослідженні цього питання лікарі помітили, що кількість антитіла IgE збільшилася і імунні клітини активувалися. При цьому вони стимулювали клітини шкіри ділитися і зростати.

Вчені помітили, що у мишей з канцерогенною мутацією хронічна активація IgE підриває захисні ефекти і сприяє тому, щоб передракові клітини шкіри переростали в пухлину.

Цікаво, але результати попереднього дослідження, яке провела та ж команда, показали, що IgE захищає мишей від речовин, що викликають рак. Це говорить про те, що зростання пухлини і роль IgE в цьому процесі можуть залежати від різних видів впливу навколишнього середовища.

Нагадаємо, що медики назвали основні симптоми онкозахворювань. При цьому рак часто проявляє себе дуже різко, так що людина може і не підозрювати, що щось не так. Але буває і таке, що люди відчувають, що з їх організмом щось відбувається.