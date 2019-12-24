Врач назвала доступное средство, которое спасает от рака

Рак груди и другую онкологию можно предупредить доступным всем продуктом
Рак груди, а также другие виды онкологических заболеваний, можно предупредить, регулярно употребляя в пищу семена льна и продукты, изготовленные из них. О волшебных свойствах семян рассказала врач-диетолог Оксана Скиталинская на своей Facebook-странице.
Эксперт объяснила, что в этом помогают активные компоненты семени льна: альфа-линоленовая кислота (АЛК), лигнин и пищевые волокна (смесь растворимой и нерастворимой клетчатки).
Диетолог рекомендует из всего перечня продукции из льна, представленного в супермаркетах (цельные зерна, мука, отруби, масло), выбирать именно зерна.
Оксана Скиталинская отметила, что рак груди - не единственный вид злокачественных опухолей, чувствительных к воздействию льняного семени или его компонентов.
"Рак предстательной железы, легких, толстого кишечника, яичников, эндометрия, гепатоцеллюлярная карцинома, рак шейки матки также чувствительны к семенам льна", - утверждает врач.
Кроме того, семена льна улучшают память, качество жизни во время менопаузы, благотворно влияют на состояние кожи, а также уменьшают воспаление в органах ЖКТ.
Диетолог советует измельчить сухие семена и хранить в темном холодном месте в плотно закрытой банке, или намочить, а затем измельчить в блендере. Принимать от 1 до 2 столовых ложек в день (две при указанных выше нарушениях здоровья).