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Врач назвала доступное средство, которое спасает от рака

STYLERЖизнь    24.12.2019 - 10:59
Врач назвала доступное средство, которое спасает от рака
Назван продукт, который спасает от онкологии (коллаж: РБК-Украина)

Рак груди и другую онкологию можно предупредить доступным всем продуктом

Рак груди, а также другие виды онкологических заболеваний, можно предупредить, регулярно употребляя в пищу семена льна и продукты, изготовленные из них. О волшебных свойствах семян рассказала врач-диетолог Оксана Скиталинская на своей Facebook-странице.

Эксперт объяснила, что в этом помогают активные компоненты семени льна: альфа-линоленовая кислота (АЛК), лигнин и пищевые волокна (смесь растворимой и нерастворимой клетчатки).

Диетолог рекомендует из всего перечня продукции из льна, представленного в супермаркетах (цельные зерна, мука, отруби, масло), выбирать именно зерна.

Главные причины ввести в рацион семена льна:

  • защищают при различных видах онкологии, особенно при раке молочной железы,
  • оздоровляют сосуды и сердце - семена льна уменьшают воспалительные процессы в стенках сосудов и снижают риск "налипания" атеросклеротических бляшек,
  • улучшают свойства крови, уменьшая вероятность тромбообразования,
  • нормализуют артериальное давление и уровень холестерина,
  • снижают уровень сахара в крови у диабетиков и в преддиабетическом состоянии.

Оксана Скиталинская отметила, что рак груди - не единственный вид злокачественных опухолей, чувствительных к воздействию льняного семени или его компонентов.

"Рак предстательной железы, легких, толстого кишечника, яичников, эндометрия, гепатоцеллюлярная карцинома, рак шейки матки также чувствительны к семенам льна", - утверждает врач.

Кроме того, семена льна улучшают память, качество жизни во время менопаузы, благотворно влияют на состояние кожи, а также уменьшают воспаление в органах ЖКТ.

Диетолог советует измельчить сухие семена и хранить в темном холодном месте в плотно закрытой банке, или намочить, а затем измельчить в блендере. Принимать от 1 до 2 столовых ложек в день (две при указанных выше нарушениях здоровья).

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