UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выжить любой ценой: в Мариуполе люди набирают питьевую воду из луж (фото)

В Мариуполе люди остаются без воды (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

После прихода "русского мира" в Мариуполь люди каждый день вынуждены бороться за свое существование. Из-за того, что в городе нет воды, местные жители набирают ее прямо из луж.

Об этом вопиющем факте после прихода оккупантов сообщается в городской администрации,

Детали ситуации в Мариуполе

Жители Кальмиусского района вынуждены набирать питьевую воду из луж.

"Оккупанты не спешат решать проблемы разрушенного города с обеспечением водой. Люди брошены на произвол судьбы и вынуждены выживать своими силами", - сказано в сообщении.

Реалии горожан показали на фото.

В Мариуполе люди набирают воду из луж (фото/Мариупольский городской совет)

Отметим, что катастрофическая ситуация с водой в Мариуполе началась с приходом туда захватчиков. Они обещают жителям водоснабжение, но по факту ничего не происходит. Уже неоднократно сообщалось, что в городе холера.

Напомним, что россияне в Мариуполе делят награбленное имущество с помощью оружия.

Ранее мы писали, что российские оккупанты устраивают пьяные перестрелки на улицах, а также заставляют людей покупать воду, демонтируя все оборудованы местными жителями краны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь