Выжить любой ценой: в Мариуполе люди набирают питьевую воду из луж (фото)

Детали ситуации в Мариуполе

Жители Кальмиусского района вынуждены набирать питьевую воду из луж.

"Оккупанты не спешат решать проблемы разрушенного города с обеспечением водой. Люди брошены на произвол судьбы и вынуждены выживать своими силами", - сказано в сообщении.

Реалии горожан показали на фото.

В Мариуполе люди набирают воду из луж (фото/Мариупольский городской совет)

Отметим, что катастрофическая ситуация с водой в Мариуполе началась с приходом туда захватчиков. Они обещают жителям водоснабжение, но по факту ничего не происходит. Уже неоднократно сообщалось, что в городе холера.