Выжить любой ценой: в Мариуполе люди набирают питьевую воду из луж (фото)

После прихода "русского мира" в Мариуполь люди каждый день вынуждены бороться за свое существование. Из-за того, что в городе нет воды, местные жители набирают ее прямо из луж.
Об этом вопиющем факте после прихода оккупантов сообщается в городской администрации,
Жители Кальмиусского района вынуждены набирать питьевую воду из луж.
"Оккупанты не спешат решать проблемы разрушенного города с обеспечением водой. Люди брошены на произвол судьбы и вынуждены выживать своими силами", - сказано в сообщении.
Реалии горожан показали на фото.
Отметим, что катастрофическая ситуация с водой в Мариуполе началась с приходом туда захватчиков. Они обещают жителям водоснабжение, но по факту ничего не происходит. Уже неоднократно сообщалось, что в городе холера.
Напомним, что россияне в Мариуполе делят награбленное имущество с помощью оружия.
Ранее мы писали, что российские оккупанты устраивают пьяные перестрелки на улицах, а также заставляют людей покупать воду, демонтируя все оборудованы местными жителями краны.