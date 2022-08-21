В духе 90-х. Россияне в Мариуполе делят награбленное имущество с помощью оружия

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики периодически с помощью автоматных очередей устраивают "разборки" за награбленное имущество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Мариупольского городского совета.

"Назад в 90-е. Очередные разборки оккупантов в Мариуполе. Жители города пишут о продолжающихся автоматных очередях. Это уже становится нормой - решать проблемы с помощью перестрелок. Вот только мирные жители, как всегда, никого не интересуют, но именно они могут стать невинными жертвами ", – говорится в сообщении горсовета.

Ранее мы писали, что российские оккупанты устраивают пьяные перестрелки на улицах, а также заставляют людей покупать воду, демонтируя все оборудованы местными жителями краны.

Напомним, в Мариуполе началась открытая мобилизация в так называемые вооруженные силы "ДНР". Жителям города присылают СМС и предлагают зарплату в рублях.

Также сообщалось, что оккупанты в Мариуполе пытаются разобрать металлургический комбинат имени Ильича на металлолом и уже начали вырезать оборудование.

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