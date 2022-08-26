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Вижити будь-якою ціною: у Маріуполі люди набирають питну воду з калюж (фото)

У Маріуполі люди залишаються без води (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Після приходу "руського міра" до Маріуполя люди щодня змушені боротися за своє існування. Через те, що в місті немає води, місцеві жителі набирають її прямо з калюж.

Про цей кричущий факт після приходу окупантів повідомляється в міській адміністрації.

Деталі ситуації в Маріуполі

Жителі Кальміуського району змушені набирати питну воду з калюж.

"Окупанти не поспішають вирішувати проблеми зруйнованого міста із забезпеченням водою. Люди кинуті напризволяще і змушені виживати своїми силами", - сказано в повідомленні.

Реалії містян показали на фото.

У Маріуполі люди набирають воду з калюж (фото / Маріупольська міська рада)

Зазначимо, що катастрофічна ситуація з водою в Маріуполі почалася з приходом туди загарбників. Вони обіцяють жителям водопостачання, але за фактом нічого не відбувається. Вже неодноразово повідомлялося, що в місті холера.

Нагадаємо, що росіяни у Маріуполі ділять награбоване майно за допомогою зброї.

Раніше ми писали, що російські окупанти влаштовують п'яні перестрілки на вулицях, а також змушують людей купувати воду, демонтуючи всі обладнані місцевими жителями крани.

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Маріуполь