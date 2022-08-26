Вижити будь-якою ціною: у Маріуполі люди набирають питну воду з калюж (фото)

Деталі ситуації в Маріуполі

Жителі Кальміуського району змушені набирати питну воду з калюж.

"Окупанти не поспішають вирішувати проблеми зруйнованого міста із забезпеченням водою. Люди кинуті напризволяще і змушені виживати своїми силами", - сказано в повідомленні.

Реалії містян показали на фото.

У Маріуполі люди набирають воду з калюж (фото / Маріупольська міська рада)

Зазначимо, що катастрофічна ситуація з водою в Маріуполі почалася з приходом туди загарбників. Вони обіцяють жителям водопостачання, але за фактом нічого не відбувається. Вже неодноразово повідомлялося, що в місті холера.