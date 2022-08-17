Выводим жирные пятна с одежды без стирки: ну очень простой способ!

Возьмем, к примеру, джинсы, которые мы можем замазать жиром из пиццы, хот-дога или другой вкусной еды.

Чтобы избавиться от пятна, нам понадобится:

сода

ложечка (палочка) для нанесения

бумажная салфетка

утюг

Инструкция:

Нанесите соду на пятно с помощью ложечки.

Приложите салфетку и подержите несколько секунд на пятне горячий утюг.

Уберите соду с помощью салфетки.

Вуаля! Пятна как и не было!

Важно: перед тем, как применять утюг, протестируйте ткань, выдержит ли она такую нагрузку. Приложите утюг к какой-то неочевидной части одежды - внутри, на подкладке. Если ткань хорошо реагирует, этот способ для удаления пятен подходит.