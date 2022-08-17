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Выводим жирные пятна с одежды без стирки: ну очень простой способ!

Фото: Как вывести жирные пятна с одежды без стирки (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Вывести жирные пятна с одежды бывает сложновато, особенно, если они застарелые. Часто даже после стирки в "жестком" режиме стиральной машины пятна остаются на наших вещах.

Что делать, чтобы секция в шкафу "для дома, уборки, ремонта" не увеличивалась - читайте ниже в материале Styler.

Возьмем, к примеру, джинсы, которые мы можем замазать жиром из пиццы, хот-дога или другой вкусной еды.

Чтобы избавиться от пятна, нам понадобится:

  • сода
  • ложечка (палочка) для нанесения
  • бумажная салфетка
  • утюг

Инструкция:

Нанесите соду на пятно с помощью ложечки.

Приложите салфетку и подержите несколько секунд на пятне горячий утюг.

Уберите соду с помощью салфетки.

Вуаля! Пятна как и не было!

Важно: перед тем, как применять утюг, протестируйте ткань, выдержит ли она такую нагрузку. Приложите утюг к какой-то неочевидной части одежды - внутри, на подкладке. Если ткань хорошо реагирует, этот способ для удаления пятен подходит.

Ранее мы писали, как починить липучку на обуви или одежде за 1 минуту.

Читайте также про три супертрюка, чтобы отчистить посуду от застарелого нагара.

Кроме того сообщалось, как заточить затупевшую терку с помощью фольги.

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