Вывесили флаг РФ и издевались над украинцами: курорт в Испании попал в скандал

Курорт в Испании попал в скандал из-за российского флага (коллаж: РБК-Украина)

Администратор гостиницы курортного города в Испании заявил, что его позиция относительно поддержки России отражает позицию всех испанцев

В Испании разгорелся скандал в популярном среди туристов отеле Best San Francisco в городе Салоу, Испания. Украинские туристы пожаловались на то, что администрация отеля на побережье Коста-Дорада вывесила российский флаг в зоне отдыха украинцев. Об этом сообщил пользователь сети David Plaster на своей странице в Facebook.

Когда же украинцы вежливо попросили администратора убрать флаг страны, от агрессии которой страдают наши соотечественники, администратор ресторана высмеял гостей и подтвердил поддержку убийства украинцев россиянами.

Отметим, что все это происходило во время ужина в ресторане отеля, на котором присутствовали и россияне. Администрация отеля попросила граждан России лично разобраться с шокированными украинцами, и россияне с пылом присоединились к перепалке.

Курорт в Испании попал в скандал из-за российского флага (фото: facebook.com/david.plaster.3)

"Администратор, очевидно, оказался горячим сторонником российской политики, потому что в грубой форме отказал гостям, добавив, что его позиция - это позиция всей Испании", - сказано в публикации.

После категорического отказа снять российский флаг, чтобы еще ярче продемонстрировать пренебрежение к гражданам Украины, на развлекательном вечере у бассейна отеля аниматоры начали выполнять военные русские песни.

Украинцы обратились к туроператору JoinUp, который порекомендовал этот отель. На что получили совет философски отнестись к оскорблениям и травле, а на просьбу поменять отель на трое суток, что остались, проанонсировали гостям штрафы за снятие брони.

Курорт в Испании попал в скандал из-за российского флага (скрин: facebook.com/david.plaster.3)

Отметим, что представители туроператора JoinUp опубликовали официальный ответ на скандал в отеле, где подтвердили, что осуждают российскую агрессию и пообещали разобраться в ситуации с руководством отеля.

"Мы украинский туроператор и осуждаем российскую агрессию. Эта ситуация абсолютно неприемлема для нас. В данный момент, мы проводим внутреннее разбирательство и уточняем детали у гидов в Испании. Также мы обратились к руководству отеля, чтобы получить официальный комментарий по этой ситуации", - говорится в сообщении.

Курорт в Испании попал в скандал из-за российского флага (скрин: facebook.com)

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