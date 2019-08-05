Вивісили прапор РФ і знущалися над українцями: курорт в Іспанії потрапив у скандал

Курорт в Іспанії потрапив у скандал через російський прапор (колаж: РБК-Україна)

Адміністратор готелю курортного міста в Іспанії заявив, що його позиція щодо підтримки Росії відображає позицію всіх іспанців

В Іспанії розгорівся скандал в популярний серед туристів готелі Best San Francisco в місті Салоу, Іспанія. Українські туристи поскаржилися на те, що адміністрація готелю на узбережжі Коста-Дорада вивісила російський прапор в зоні відпочинку українців. Про це повідомив користувач мережі David Plaster на своїй сторінці у Facebook.

Коли ж українці чемно попросили адміністратора прибрати прапор країни, від агресії котрої страждають наші співвітчизники, адміністратор ресторану висміяв гостей і підтвердив підтримку вбивства українців росіянами.

Зазначимо, що все це відбувалося під час вечері в ресторані готеля, на якій були присутні і росіяни. Адміністрація готелю попросила громадян Росії особисто розібратися з шокованими українцями, і росіяни із запалом приєдналися до суперечки.

Курорт в Іспанії потрапив у скандал через російський прапор (фото: facebook.com/david.plaster.3)

"Адміністратор, вочевидь, виявився гарячим прихильником російської політики, бо в грубій формі відмовив гостям, додавши, що його позиція - це позиція всієї Іспанії", - сказано в публікації.

Після категоричної відмови зняти російський прапор, аби ще яскравіше продемонструвати зневагу до громадян України, на розважальному вечорі біля басейну готеля аніматори почали виконувати військові російські пісні.

Українці звернулися до туроператора JoinUp, який порекомендував цей готель. На що отримали пораду філософськи поставитися до образ і цькування, а на прохання поміняти готель на три доби, що лишилися, проанонсували гостям штрафи за зняття броні.

Курорт в Іспанії потрапив у скандал через російський прапор (скрін: facebook.com/david.plaster.3)

Зазначимо, що представники туроператора JoinUp опублікували офіційну відповідь на скандал в готелі, де підтвердили, що засуджують російську агресію і пообіцяли розібратися в ситуації з керівництвом готелю.

"Ми український туроператор і засуджуємо російську агресію. Ця ситуація абсолютно неприйнятна для нас. В даний момент, ми проводимо внутрішній розгляд і уточнюємо деталі у гідів у Іспанії. Також ми звернулися до керівництва готелю, щоб отримати офіційний коментар щодо цієї ситуації", - написано в повідомленні.

Курорт в Іспанії потрапив у скандал через російський прапор (скрін: facebook.com)

Нагадаємо, нещодавно у Кирилівці під Запоріжжям сталася стрілянина на базі відпочинку в одному із розважальних закладів.

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