Турагентство обмануло киевлян на 4 миллиона: подробности аферы (видео)

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Мошенник в турагентстве продавал фальшивые путевки на элитные курорты

В Киеве разоблачили мошенника, который обустроили помещение под туристическое агентство и продавал фальшивые путевки на элитные курорты. Аферист смог обмануть своих клиентов на свыше 4 миллиона гривен. Злоумышленник заманивал к себе желающих отдохнуть заниженной ценой. Речь идет о конторе под названием "Лакі-Тур", передает "Информатор".

Псевдотурагентство находилось в Дарницком районе столицы на улице Декабристов. Преступник арендовал офис и в нем занимался продажей туров на курорты в Турцию, Чехию, Мексику, Арабские Эмираты, Индию, Мальдивы и острова Бали. Стоимость таких путевок предлагалась ниже рыночной, "подкупая" этим доверчивых граждан.

Аферист подписывал с пострадавшими договор о предоставлении услуг, якобы чтобы забронировать поездку. Затем он выдавал кассовый ордер о получении денег. И все, больше преступник никаких действий не совершал для организации поездки. В итоге 28 обманутых "клиентов", отдавших мошеннику деньги, обратились в полицию.

Иллюстративное фото: Полиция (из открытых источников)

Прокуратура Киева сообщила директору псевдотурагентства о подозрении по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). Теперь мошеннику грозит от 5 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По словам одной из пострадавших Марии Мурги, клиенты этого турагентства в течение более чем полугода не могли добиться справедливости.

Видео: YouTube / informator.ua

Как сообщалось ранее, в сезон отпусков активизировались домушники, которые грабят дома, пока их хозяева отдыхают на курортах. В полиции рассказали, как обезопасить свои дома от таких преступников.

Также мы писали о том, что в Украине участились случаи мошенничества, связанного с кражей денег с банковских карт путем взлома мобильного номера телефона.