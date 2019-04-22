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Витягнули: глядачі розчаровані переможцем Голоса країни

STYLERЖиття    22.04.2019 - 07:49
Витягнули: глядачі розчаровані переможцем Голоса країни
Голос країни 2019 (фото: facebook.com/goloskrainy)

Голос країни 2019 завершився перемогою Оксани Мухи

У неділю, 21 квітня, на каналі 1+1 відбувся чотирнадцятий випуск 9 сезону шоу Голос країни. Це був Суперфінал, в якому змагалися чотири тренера і чотири виконавці: Вікторія Олійник, Андрій Хайят, Карина Арсентьєва і Оксана Муха.

У підсумку невелику перевагу глядачі віддали Оксані Мусі, яка стала новим переможцем шоу Голос країни. Дан Балан, в свою чергу, з першої спроби став тренером-чемпіоном.

Останньою піснею, виконаною Оксаною Мухою стала композиція "Де ти тепер", Квітки Цісик.

Голос країни 2019 - фінальний виступ Оксани Мухи з песеней "Де ти тепер" (відео: YouTube/Голос країни)

При цьому в мережі перемогу Мухи, яку називають відродженням легендарної Квітки Цісик, сприйняли неоднозначно. Деякі вважають, що її перемога була очевидною, оскільки на думку глядачів, виконавицю тягнули з самого початку. Крім того співачку критикують за однотипність протягом всього шоу.

  • "Таке відчуття, що вона одну і ту ж пісню виконувала протягом усього Голоса";
  • Ще зі сліпих прослуховувань, зрозуміло було, що її тягнуть на перемогу.
  • "Та ну, таке відчуття, що Мусі ще голоси Зеленського додали, Хайат переміг... Найближчі 5 років слухаю і стежу за тобою";
  • "Як завжди сірі і нудні персони перемагають з року в рік, щоб бути потім забутими. Знаємо, проходили".

Але багато користувачів все ж називають перемогу Оксани Мухи цілком заслуженою, оскільки співачку вважають душею української пісні.

  • "Ви пам'ятаєте, як Дан її чекав на сліпих? І він її дочекався! Крім харизми у Дана є величезне почуття інтуїції і це привело його до перемоги! Вітаю Оксаночку і Дана!"
  • "От не знаю, кого вибрати, чи Каріна або Оксана, дві найкращі, нехай українці обирають, це простіше, ніж вибрати президента..."
  • "Така тонка, чуйна, в ній все співає: і голос, і лицо, і вся її сутність, все зачаровує, відірватися неможливо";
  • "Перемогла душа України! Я дуже рада за Оксану! Поздрявляю і бажаю Вам удачі! Побільше таких душевних пісень!"

Раніше Оксана Муха вразила глядачів у чвертьфіналі "Голосу країни" виконанням української народної пісні "Ворожка".

Нагадаємо, що дівчина з інвалідністю вразила суддів і глядачів на "Голосі країни".

 

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