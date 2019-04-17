Выступит ли Оля Полякова на дебатах Зеленского и Порошенко: появился ответ

Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко вызывают чрезвычайный резонанс в украинском обществе. Недавно появились слухи, что Оля Полякова и Дзидзьо выступят на "Олимпийском" перед началом дебатов. Однако представители украинской певицы уже успели опровергнуть эту информацию.

Продюсер Поляковой Михаил Ясинский заявил, что для него такая новость стала сюрпризом, и в планы певицы не входит и не входило выступать на дебатах. А информация, которая появилась в группе "Команда Зеленського. Голованівский край" является фейковой.

Также продюсер сообщил, что во время дебатов 19 апреля звезда будет совсем в другом месте. Сейчас Оля находится в гастрольном туре с шоу "Королева ночи" и в ее планы входит "исключительно передвижение по разбитым дорогам Украины из Северодонецка, где она выступит перед 5000 зрителей в Ледовом Дворце и городе Запорожье, где у нее корпоративное выступление", - сказал Ясинский.

Дебаты Зеленского и Порошенко 19 апреля - Полякова не будет петь на стадионе (скрин: facebook.com/kate.khoteeva)

У Дзидзьо также прокомментировали возможное выступление на дебатах 19 апреля. Согласно информации, появившейся на официальной странице музыканта, Михаил Хома во время проведения дебатов будет на Национальной кинопремии "Золота Дзиґа", в которой его фильм "DZIDZIO. Перший раз" будет представлен сразу в трех номинациях.

"Дзидзьо (Михаил Хома) будет присутствовать на кинопремии и осуществлять выступление на одной из сцен на НСК "Олимпийский" 19 апреля не будет", - написано в сообщении.

Дебаты Зеленского и Порошенко 19 апреля - Дзидзьо не будет петь на стадионе (скрин: facebook.com/dzidzio/)

Ранее украинская певица Камалия выразила желание спеть гимн перед дебатами кандидатов в президенты Украины.

А о намерении провести дебаты заявляли Сергей Притула и ведущие "Голоса країни" Катя Осадчая и Юрий Горбунов.