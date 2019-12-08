Мисс Украина Вселенная 2019: яркие фото красавицы

Мисс Украина Вселенная (фото: instagram.com/awwsaturday)

Мисс Украина Вселенная 2019 представит нашу страну в финале конкурса в Атланте

Мисс Украина Вселенная Анастасия Суббота представит нашу страну на финале конкурса Мисс Вселенная, который состоится в Атланте 8 декабря. 26-летняя уроженка Запорожья начинала свою модельную карьеру еще в 8 лет. В 14 лет ей предложили контракт в Италии, но папа не отпустил юную красотку в чужую страну. Потом была работа в модельном агентстве Донецка, где девушке предложили работу манекенщицей в Китае.

В этой азиатской стране Анастасия проработала несколько лет и была довольна новым опытом.

Анастасия Суббота (фото: instagram.com/awwsaturday)

В Украине Анастасия Суббота "засветилась" на подиуме на показах украинских дизайнеров, а именно бренда GASANOVA.

Анастасия Суббота увлекается живописью (фото: instagram.com/awwsaturday)

Украинка по специальности веб-дизайнер. Она очень любит ходить на рыбалку, а ее мать сейчас живет в США.

Анастасия Суббота любит рыбалку и живопись (фото: instagram.com/awwsaturday)

Раньше она была натуральной блондинкой, но перекрасилась в рыжий цвет. Говорит, это добавило ей уверенности и принесло удачу.