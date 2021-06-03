Выступавшая в Крыму российская группа "Фактор-2" разыгрывает билеты на концерт в Украине

Российская группа "Фактор-2", которая в апреле выступала в оккупированном Крыму, разыгрывает билеты на свой ближайший концерт в Украине.

Об этом рассказал Александр Гром на своей странице в Facebook .

Гром вспомнил, что в этом году группа вышла на сцену в Симферополе.

Он также отметил в своем посте СБУ и мэра Винницы Сергея Моргунова. Дело в том, что группа опубликовала фото из Винницы и предложила своим слушателям угадать, в каком городе будет следующий концерт в Украине.

Напомним, в Киеве разгорелся скандал из-за приезда в город ранее запрещенного российского рэпера Басты. В январе 2018 года артист попал в список СБУ, как лицо, которое угрожает национальной безопасности Украины. Позже в сентябре 2020 года его удалили из этого списка.

Но это не успокоило активистов, которые вспомнили, как Баста выбирал лучшую песню о незаконно построенном крымском мосту.

Позже охранники Басты набросились на мужчину в центре Киева из-за вопроса о Крыме.