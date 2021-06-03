Російський гурт "Фактор-2", який виступав в Криму, розігрує квитки на концерт в Україні

Російський гурт "Фактор-2", який у квітні виступив в окупованому Криму, розігрує квитки на свій найближчий концерт в Україні.

Про це розповів Олександр Гром на своїй сторінці в Facebook .

Гром згадав, що в цьому році гурт вийшов на сцену в Сімферополі.

Він також відмітив у своєму пості СБУ і мера Вінниці Сергія Моргунова. Річ у тім, що гурт опублікував фото з Вінниці і запропонував своїм слухачам вгадати, в якому місті буде наступний концерт в Україні.

Нагадаємо, в Києві розгорівся скандал через приїзд в місто раніше забороненого російського репера Басти. У січні 2018 року артист потрапив в список СБУ, як особа, що загрожує національній безпеці України. Пізніше у вересні 2020 року його видалили з цього списку.

Але це не заспокоїло активістів, які згадали, як Баста вибирав найкращу пісню про незаконно побудований кримський міст.

Пізніше охоронці Басти накинулися на чоловіка в центрі Києва через питання про Крим.