Высота Эвереста изменилась: появились новые результаты исследования

После более чем десятилетних споров и разногласий Китай и Непал наконец пришли к соглашению о высоте Эвереста. Геодезисты заявили, что высота самой высокой горы в мире увеличилась на 86 сантиметров. На сегодняшний день вершина Эвереста составляет 8 848,86 метра над уровнем моря.

Соглашение между Китаем и Непалом положило конец давним спорам о точных размерах горы, известной как Сагарматха в Непале и Джомолангма в Тибете. На протяжении многих лет две страны, а также правительства других стран по всему миру предлагали разные оценки высоты горы. Об этом сообщает CNN.

В 2005 году китайское исследование Эвереста показало, что она составляла около 8 844 метра. Однако, поскольку исследование не было санкционировано Непалом, страна не признала это официальной высотой. В то время она использовала цифру в 8 848 метров, что соответствовало результатам индийского исследования 1955 года.

После этого в 2015 году многочисленные научные исследования показали, что высота горы могла измениться после землетрясения силой 7,8 балла в Непале. Два года спустя правительство Непала впервые приступило к своей долгой и трудной миссии по повторному измерению высоты.

Во время визита президента Китая Си Цзиньпина в Непал в прошлом году обе страны договорились совместно объявить о новой высоте.

Новая высота была рассчитана с использованием комбинации геодезических данных, полученных от трех механизмов: нивелира, гравиметра и GPS. Команда разместила приемник сигнала на каждой станции и измерила, сколько времени требуется, чтобы сигнал прошел между приемником и спутниками, а затем преобразовала это измерение в высоту.

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