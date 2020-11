Археологи нашли уникальное строение в Назарете: там мог жить Иисус Христос

Археологи нашли в Назарете дом Иисуса Христа (Коллаж РБК-Украина)

Исследователи нашли подтверждение тому, что дом построил отец Иисуса Христа

Британский археолог Кен Дарк обнаружил в Назарете дом, где мог провести свое детство Иисус Христос. Исследователь написал книгу о своих раскопках, где подробно описал дом в Назарете.

Профессор Университета Реддинга Кен Дарк посвятил раскопкам почти 14 лет своей жизни и свои труды он описал в книге "Монастырь сестер назаретанок: памятки римского, византийского и периода крестоносцев в центральном Назарете" (The Sisters of Nazareth convent: A Roman-period, Byzantine and Crusader site in central Nazareth). В книге, которая недавно была опубликована, археолог описал раскопки остатков жилища I столетия нашей эры, которое было обнаружено под монастырем сестер в Назарете. По словам профессора, именно этот дом построил земной отец Иисуса – Иосиф. Об этом пишет издание Daily Mail.

Впервые это жилище археологи обнаружили еще в 1880-х годах. Монашки монастыря, которым принадлежит эта территория, взяли на себя заботу о помещении, так как считали, что это дом Святого Семейства. Известный библейский исследователь Виктор Герен еще в 1888 высказал предположение, что этот дом принадлежал родителям Иисуса. Однако никаких подтверждений на то время обнаружено не было.

Далее этими раскопками в 1936-1964 годах занялись и другие археологи. Их возглавил священник-иезуит Анри Сенес из Папского библейского института в Иерусалиме. Он оставил детальные зарисовки раскопанного жилища, но его труды так и не были оформлены в научную работу.

На какое-то время о раскопках забыли, но в 2006 году профессор Дарк снова занялся изучением жилища "Дома Иисуса". Чем больше он проводил исследований, тем все больше убеждался в том, что этот дом мог принадлежать Иосифу и Марии, родителям Иисуса Христа.

Дом был возведен в I столетии искусным ремесленником, а Иосиф был и плотником, и мастером, который мог построить дом. При доме был большой внутренний двор, складские и жилые помещения и терраса на крыше. Лестница в доме была высечена в камне естественной пещеры, а ее своды были использованы частично как потолок.

После смерти Иисуса Христа возле этого дома была построена пещерная церковь, а в следующем столетии над ней и домом возвели еще одну большую церковь.

Как считает Кен Дарк, христиане не зря построили церковь в этом месте и считают его значимым с точки зрения религии.

В Назарете археологи обнаружили дом, в котором вырос Иисус Христос (Фото: dailymail.co.uk)

