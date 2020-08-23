Высокопоставленный чиновник пытался обворовать няню: шокирующая афера

Жительница Дружковки Наталья дала объявление о поиске работы няни. Тут же раздался звонок от работодателя, который сделал выгодное предложение с достойной оплатой труда.

Женщина обрадовалась, однако вскоре заподозрила неладное. Сначала работодатель сообщил, что является высокопоставленным чиновником, а потом стал детально расспрашивать об опыте работы, образовании, семейном положении.

Также выяснял, в каком материальном положении находится женщина и есть ли у нее кредиты. В конечном итоге заявил Наталье, что нужна справка о состоянии здоровья из частной киевской клиники.

При этом потребовал 32 гривны за бланк, которые нужно было перечислить с банковской карты. Все это смутило женщину и она решила больше не отвечать на звонки с номера афериста.

Эксперты считают, что в данном случае аферист хотел перевыпустить без ведома Натальи ее SIM-карту. Далее мошенник получил бы доступ к банковским кодам и паролям безопасности, которые банк направляет клиенту для подтверждения финансовых операций.

Для этого жертве несколько раз звонят на мобильный и даже могут пополнить счет. Далее мошенник обращается к представителю мобильного оператора с просьбой заменить якобы украденную сим-карту. Для этого он называет номера, с которых были звонки, и сумму, на которую пополнили счет.

После этого запросто можно стать владельцем чужого номера, к которому привязаны банковские карты. Помимо перевода денег, мошенник может оформить кредит или получить доступ к аккаунтам в соцсетях.

Напомним, что в аптеках Киева мошенники нагло обворовывают людей.

Ранее мы писали, что раскрыта новая схема аферистов, которые прикрываются ПриватБанком.