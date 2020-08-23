Високопоставлений чиновник намагався обікрасти няню: шокуюча афера

Мешканка Дружківки Наталя дала оголошення про пошук роботи няні. Тут же пролунав дзвінок від роботодавця, який зробив вигідну пропозицію з гідною оплатою праці.

Жінка зраділа, однак незабаром запідозрила недобре. Спочатку роботодавець повідомив, що він високопоставлений чиновник, а потім став детально розпитувати про досвід роботи, освіту, сімейний стан.

Також з'ясовував, у якому матеріальному становищі знаходиться жінка та чи є у неї кредити. В кінцевому підсумку заявив Наталі, що потрібна довідка про стан здоров'я з приватної київської клініки.

При цьому зажадав 32 гривні за бланк, які потрібно було перерахувати з банківської карти. Все це збентежило жінку і вона вирішила більше не відповідати на дзвінки з номера афериста.

Експерти вважають, що в даному випадку аферист хотів перевипустити без відома Наталії її SIM-карту. Далі шахрай отримав би доступ до банківських кодів і паролів безпеки, які банк направляє клієнту для підтвердження фінансових операцій.

Для цього жертві кілька разів телефонують на мобільний і навіть можуть поповнити рахунок. Далі шахрай звертається до представника мобільного оператора з проханням замінити нібито вкрадену сім-карту. Для цього він називає номери, з яких були дзвінки, і суму, на яку поповнили рахунок.

Після цього запросто можна стати власником чужого номера, до якого прив'язані банківські карти. Крім переказу грошей, шахрай може оформити кредит або отримати доступ до акаунтів в соцмережах.

Нагадаємо, що в аптеках Києва шахраї нахабно обкрадають людей.

Раніше ми писали, що розкрита нова схема аферистів, які прикриваються ПриватБанком.