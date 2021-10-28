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Вышла из гостиницы и исчезла: в Одесской области разыскивают девушку в пижаме (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В городе Измаил Одесской области ночью из отеля вышла 23-летняя Юлия Фрумузак и исчезла.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Приметы девушки

Рост у девушки 160 см, худощавая, волосы длинные каштановые и зеленые глаза.

Была одета в красную пижаму и при себе имела коричневую сумку.

Также правоохранители просят сообщить любую информацию о девушке в территориальное подразделение полиции по телефонам (096) 548-76-32, (098) 928-88-52, (097) 387-66-12 или на спецлинию "102".

В Одесской области разыскивают Юлию Фрумузак (od.npu.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что пропавшую ночью в пижаме 19-летнюю львовянку Анастасию Стахив нашли мертвой. В частности, на девушек была одета светло-серая пижама, светло-розовая куртка и бежевые кроссовки. О ее исчезновении в полицию сообщили родители. А впоследствии появилась информация, что тело девушки нашли в воде на Песчаных (Алтайских) озерах.

Также мы писали, что во Львове задержали банду, которые похитили девушку и требовали 2 млн евро выкупа. Они также угрожали тем, что отец больше не увидит дочь, если не передаст эту сумму.

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