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Пропавшую ночью в пижаме 19-летнюю львовянку Настю нашли мертвой: первые подробности

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Львов, Среда 27 октября 2021 13:57
Пропавшую ночью в пижаме 19-летнюю львовянку Настю нашли мертвой: первые подробности Коллаж РБК-Украина: пропавшую во Львове Анастасию Стахив нашли мертвой
Автор: Светлана Мащенко

Во Львове нашли мертвой пропавшую накануне Анастасию Стахив. 19-летняя студентка вышла из дома в пижаме среди ночи 27 октября и не вернулась.

Что известно о трагедии - читайте в материале Styler ниже.

О гибели девушки сообщили в Facebook волонтерской организации Sarva. Поисковики разыскивали Настю с прошлой ночи. Было известно, что она около 2:00 вышла из своего дома по улице Глубокой.

На ней была надета светло-серая пижама, светло-розовая куртка, а также бежевые кроссовки. Девушка носит очки.

Об ее исчезновении в полицию сообщили родители, после чего Львовское районное управление №2 объявило Анастасию Олеговну Стахив в розыск.

А около обеда появилась информация, что Настю нашли мертвой.

Пропавшую ночью в пижаме 19-летнюю львовянку Настю нашли мертвой: первые подробности

Фото: Анастасия Стахив (facebook.com/MVS.LVIV)

Что известно о гибели Анастасии Стахив

По данным издания Zaxid.net, тело девушки нашли в воде на Песчаных (Алтайских) озерах, примерно в 1,7 км от ее дома. Сейчас полиция подтвердила находку тела, но личность погибшей еще идентифицируют.

К тому же сообщается, что дома девушка оставила предсмертную записку, в которой написала, что намерена покончить с собой.

Настя была студенткой Львовской политехники, училась на специальности "Архитектура и градостроительство".

Ранее мы писали, что пропавшую в Днепре женщину нашли мертвой в поле с подсолнухами.

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