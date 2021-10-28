Вийшла з готелі і зникла: в Одеській області розшукують дівчину в піжамі (фото)

Також правоохоронці просять повідомити будь-яку інформацію про дівчину до територіального підрозділу поліції за телефонами (096) 548-76-32, (098) 928-88-52, (097) 387-66-12 або на спецлінію "102".

Була одягнена в червону піжаму та при собі мала коричневу сумку.

Раніше ми повідомляли, що зниклу вночі в піжамі 19-річну львів'янку Анастасію Стахів знайшли мертвою. Зокрема, на дівчин була вдягнена світло-сіра піжама, світло-рожева куртка та бежеві кросівки. Про її зникнення у поліцію повідомили батьки. А згодом з'явилась інформація, що тіло дівчини знайшли у воді на Піскових (Алтайських) озерах.

Також ми писали, що у Львові затримали банду, які викрали дівчину і вимагали 2 млн євро викупу. Вони також погрожували тим, що батько більше не побачить дочку, якщо не передасть цю суму.