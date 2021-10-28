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Вийшла з готелі і зникла: в Одеській області розшукують дівчину в піжамі (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В місті Ізмаїл Одеської області вночі із готелю вийшла 23-річна Юлія Фрумузак та зникла.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Прикмети дівчини

Зріст у дівчини 160 см, худорлява, волосся довге каштанове та зелені очі.

Була одягнена в червону піжаму та при собі мала коричневу сумку.

Також правоохоронці просять повідомити будь-яку інформацію про дівчину до територіального підрозділу поліції за телефонами (096) 548-76-32, (098) 928-88-52, (097) 387-66-12 або на спецлінію "102".

В Одеській області розшукують Юлію Фрумузак (od.npu.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що зниклу вночі в піжамі 19-річну львів'янку Анастасію Стахів знайшли мертвою. Зокрема, на дівчин була вдягнена світло-сіра піжама, світло-рожева куртка та бежеві кросівки. Про її зникнення у поліцію повідомили батьки. А згодом з'явилась інформація, що тіло дівчини знайшли у воді на Піскових (Алтайських) озерах.

Також ми писали, що у Львові затримали банду, які викрали дівчину і вимагали 2 млн євро викупу. Вони також погрожували тим, що батько більше не побачить дочку, якщо не передасть цю суму.

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