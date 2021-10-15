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Во Львове задержали банду: похитили девушку и требовали 2 млн евро выкупа

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Львов, Пятница 15 октября 2021 13:44
Во Львове задержали банду: похитили девушку и требовали 2 млн евро выкупа Фото: задержание похитителей (mvs.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Полиция задержала во Львове банду похитителей. Трое мужчин похитили девушку и требовали 2 млн евро выкупа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВД.

Сообщается, что о похищении накануне сообщил ее отец, житель Червонограда. По его словам, злоумышленники похитили его 19-летнюю дочь во Львове и требовали за ее освобождение 2 млн евро. Они также угрожали тем, что отец больше не увидит дочь, если не передаст эту сумму.

В полиции отметили, что оперативники уголовного розыска совместно со следователями отдела по расследованию особо тяжких преступлений установили место, где удерживали похищенную. После этого они освободили девушку и задержали троих злоумышленников, тоже жителей Червонограда.

Освобожденная девушка жива и невредима - с ней работает психолог. По факту похищения открыто уголовное дело. Задержанным грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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