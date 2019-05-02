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Она выше тебя: Меган Маркл снова попала в скандал

STYLERЖизнь    02.05.2019 - 21:08
Она выше тебя: Меган Маркл снова попала в скандал
Меган Маркл (GettyImages)

Поклонники королевской семьи набросились на Меган Маркл

Меган Маркл, которая со дня на день станет матерью, снова оскандалилась. В этот раз из-за поздравления, которое она написала для принцессы Шарлоты на официальной странице kensingtonroyal в Instagram.

Меган Маркл подверглась критике со стороны фанатов королевской семьи за комментарий в социальной сети. В официальном аккаунте Кенсингтонского дворца появились фотографии принцессы Шарлоты, которой 2 мая исполнилось четыре года. Под одной из них Меган Маркл оставила комментарий: "Счастливого дня рождения, Шарлотта! Много любви, Г и М. Целуем-обнимаем". Также она добавила смайлики в виде воздушных шариков и праздничного торта.

На эту запись отреагировали поклонники королевской семьи. Они указали на то, что Меган Маркл не имеет права обращаться к принцессе так неподобающе, так как она стоит выше герцогини Сассекской по статусу. Они назвали это неуважением к официальному титулу принцессы.

  • Она не знает, что такое уважение;
  • Как ты можешь, она же выше тебя по статусу;
  • Это показывает, как ваша жизнь несчастна, вы завидуете;
  • Позорище, поздравить принцессу каким-то сленговскими картинками;
  • Да прекратите, неужели вы думаете, что принц Джордж и принцесса Шарлотта называют принца Гарри дядей;
  • Меган Маркл тоже называют по имени, а не по статусу;

Она выше тебя: Меган Маркл снова попала в скандал

Скриншот поста (instagram.com/kensingtonroyal)

Также в комментариях фанаты дали волю своим эмоциям и начали обвинять Меган Маркл в том, что она не дает никаких новостей о своем будущем ребенке.

Кроме того, жители Британии сообщили, что откажутся от подписки на страницу принца Гарри и Меган Маркл в Instagram в знак протеста.

Напомним, ранее мы писали о том, что Меган Маркл нарушит еще одну традицию, которая связана с появлением нового члена семьи.

А также мы рассказывали о том, что принц Гарри бросит Меган Маркл и уедет из страны.

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