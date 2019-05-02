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Вона вище тебе: Меган Маркл знову потрапила в скандал

STYLERЖиття    02.05.2019 - 21:08
Вона вище тебе: Меган Маркл знову потрапила в скандал
Меган Маркл (GettyImages)

Прихильники королівської сім'ї накинулися на Меган Маркл

Меган Маркл, яка з дня на день стане матір'ю, знову оскандалилася. Цього разу через привітання, яке вона написала для принцеси Шарлотти на офіційній сторінці kensingtonroyal в Instagram.

Меган Маркл піддалася критиці з боку фанатів королівської сім'ї за коментар в соціальній мережі. В офіційному акаунті Кенсінгтонського палацу з'явилися фотографії принцеси Шарлотти, якій 2 травня виповнилося чотири роки. Під однією з них Меган Маркл залишила коментар: "Щасливого дня народження, Шарлота! Багато любові, Г та М.  Цілуємо-обіймаємо". Також вона додала смайлики у вигляді повітряних кульок і святкового торта.

На цей запис відреагували прихильники королівської сім'ї. Вони вказали на те, що Меган Маркл не має права звертатися до принцеси так неналежно, так як вона стоїть вище герцогині Сассекської за статусом. Вони назвали це неповагою до офіційного титулу принцеси.

  • Вона не знає, що таке повага;
  • Як ти можеш, вона ж вище тебе за статусом;
  • Це показує, як ваше життя нещасне, ви заздрите;
  • Позорище, привітати принцесу якимось сленговськими картинками;
  • Так припиніть, невже ви думаєте, що принц Джордж і принцеса Шарлотта називають принца Гаррі дядьком;
  • Меган Маркл також називають по імені, а не за статусом;

Вона вище тебе: Меган Маркл знову потрапила в скандалСкріншот поста (instagram.com/kensingtonroyal)

Також у коментарях фанати дали волю своїм емоціям і почали звинувачувати Меган Маркл в тому, що вона не дає ніяких новин про свою майбутню дитину.

Крім того, жителі Британії повідомили, що відмовляться від підписки на сторінку принца Гаррі і Меган Маркл в Instagram в знак протесту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Меган Маркл порушить ще одну традицію, яка пов'язана з появою нового члена сім'ї.

А також ми розповідали про те, що принц Гаррі кине Меган Маркл і виїде з країни.

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