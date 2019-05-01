Делает все по-своему: Меган Маркл нарушит еще одну традицию

Меган Маркл нарушит еще одну традицию (GettyImages)

Меган Маркл не хочет соблюдать традиций, которые связаны с новорожденным

Меган Маркл, которая со дня на день должна родить своего первенца, решила нарушить еще одну традицию, которая связана с появлением на свет ребенка в королевской семье. Об этом сообщает издание Insider.

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, решила отказаться от выпуска товаров, посвященных появлению своего ребенка на свет. В Royal Collection Trust сообщили, что в ближайшее время не планируется выпускать новые линейки товаров.

Однако ранее Royal Baby выпускали особые коллекции в честь дня рождения всех троих детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма: в 2013 году в честь принца Джорджа, в 2015 – в честь принцессы Шарлотты и в 2018 году – в честь принца Луи. Последняя коллекция до сих пор доступна для заказа на официальном сайте.

Меган Маркл ( GettyImages)

Эксперт королевской семьи Ричард Фитцуильямс считает, что для Меган Маркл и принца Гарри данная традиция – "слишком коммерческая", к тому же они решили делать "все по-своему".

Другие эксперты не исключают, что герцоги Сассекские отказались от товаров в честь новорожденного, так как не хотят привлекать внимание общественности к своему малышу. Также одной из причин называют тот факт, что Меган Маркл обвиняли в расточительности и избыточном интересе к американским традициям, а не к британским.

По мнению бывшего представителя королевы, Дики Арбитера, вечеринка в Нью-Йорке, которую Меган Маркл устроила в честь будущего малыша, показывает то, что у герцогини Сассекской недостаточно патриотизма.

Напомним, ранее мы писали о том, что Меган Маркл запретили рожать по ее плану и перевезли в Кенсингтонский дворец.

А также рассказывали о том, что Букингемский дворец выдал имя и пол ребенка Меган Маркл и принца Гарри.