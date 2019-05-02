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Как может выглядеть ребенок Меган Маркл и Гарри: появился портрет

STYLERПерсоны    02.05.2019 - 13:01
Как может выглядеть ребенок Меган Маркл и Гарри: появился портрет
Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

Судмедэксперт создал предполагаемый портрет первенца Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри уже совсем скоро впервые станут родителями. Большинство британцев ставят на то, что герцогиня Сассекская родит рыжеволосую девочку, которую назовут Дианой.

Но известный американский судмедэксперт Джо Маллинс, у которого за плечами 17 лет практики в судебно-медицинской экспертизе, считает иначе. Он даже создал предполагаемый портрет первенца Меган Маркл и принца Гарри.

По мнению специалиста, который проанализировал множество фотографий принца и экс-актрисы (в том числе и детских), если Меган родит девочку, то ребенок унаследует от мамы темные волосы и карие глаза.

А если на свет появится мальчик, то он будет с голубыми глазами, как у его папы, и темными волосами.

Как может выглядеть ребенок Меган Маркл и Гарри: появился портрет

Так может выглядеть ребенок Меган Маркл и принца Гарри (коллаж: twitter.com/enews)

Тем временем поклонники королевской пары считают, что ребенка герцога и герцогини Сасекских (если будет мальчик) назовут Артуром, Александром или Джеймсом. А девочку - Алегрой. Это имя, кстати, очень символичное. Британские СМИ пишут, что принцесса Диана когда-то якобы была влюблена в хирурга Хасната Хана. Более того, она мечтала выйти замуж за мужчину и родить для него ребенка. И во время разговора со своей подругой Леди Ди призналась, что даже выбрала для ребенка имя - Алегра.  

Ранее мы писали о том, что принц Гарри бросит Меган Маркл с ребенком и уедет из Великобритании. 

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