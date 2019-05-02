ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Принц Гарри бросит Меган Маркл и уедет из страны

STYLERЖизнь    02.05.2019 - 08:28
Принц Гарри бросит Меган Маркл и уедет из страны
Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Меган Маркл вскоре будет оставлена мужем

Меган Маркл будет оставлена ее супругом принцем Гарри 8 и 9 мая. Дело в том, что официальные обязанности заставят герцога посетить Нидерланды, сообщает Standard.co.uk.

Об этом в среду, 1 мая, объявил Букингемский дворец. А поскольку супруга Гарри Меган Маркл должна родить в любой день, скорее всего герцог будет вынужден оставить свою супругу вместе с новорожденным ребенком.

Принц Гарри бросит Меган Маркл и уедет из страны

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Находясь в Нидерландах, герцог должен будет посетить королевскую помолвку в Амстердаме.

Более того на следующий день обязанности принца отправят его в Гаагу, чтобы официально начать отсчет до "Игр непобежденных 2020" (Invictus Games The Hague 2020), которые проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри.

Напомним, Меган Маркл решила нарушить еще одну традицию, которая связана с появлением на свет ребенка в королевской семье.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл запретили рожать по ее плану и перевезли в Кенсингтонский дворец.

А также сообщали о том, что Букингемский дворец выдал имя и пол ребенка Меган Маркл и принца Гарри.

Меган Маркл родит рыжую девочку Диану: британцы в предчувствии Битва за престол: неожиданная правда о вражде между Маркл и Миддлтон
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Меган Маркл
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь