Принц Гарри бросит Меган Маркл и уедет из страны

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Меган Маркл вскоре будет оставлена мужем

Меган Маркл будет оставлена ее супругом принцем Гарри 8 и 9 мая. Дело в том, что официальные обязанности заставят герцога посетить Нидерланды, сообщает Standard.co.uk.

Об этом в среду, 1 мая, объявил Букингемский дворец. А поскольку супруга Гарри Меган Маркл должна родить в любой день, скорее всего герцог будет вынужден оставить свою супругу вместе с новорожденным ребенком.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Находясь в Нидерландах, герцог должен будет посетить королевскую помолвку в Амстердаме.

Более того на следующий день обязанности принца отправят его в Гаагу, чтобы официально начать отсчет до "Игр непобежденных 2020" (Invictus Games The Hague 2020), которые проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри.

Напомним, Меган Маркл решила нарушить еще одну традицию, которая связана с появлением на свет ребенка в королевской семье.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл запретили рожать по ее плану и перевезли в Кенсингтонский дворец.

А также сообщали о том, что Букингемский дворец выдал имя и пол ребенка Меган Маркл и принца Гарри.