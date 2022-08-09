Очень выросли. В Минздраве озвучили зарплаты украинских врачей и медсестер

Зарплаты медиков в Украине за время с начала российской полномасштабной войны выросли на треть. Сейчас в среднем врач стал получать до 24 150 гривен, а медсестра - до 16 100 гривен.
Об этом 9 августа передали в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.
При этом в 2021 году средний оклад у врачей был на уровне 18 170 гривен, а у медицинских сестер - 13 800 гривен.
Таким образом, свидетельствуют данные Национальной службы здоровья, за последние полгода рост составил более чем 30%.
Также стало известно, в каких регионах у медиков самые высокие средние зарплаты.
В Минздраве напомнили, что в начале этого года, в январе, был установлен правительством такой размер базовой зарплаты медиков: не менее 20 тысяч гривен для врача и 13,5 тысячи гривен для медицинской сестры.
Как выросли зарплаты врачей и медсестер в Украине за полгода (фото: facebook.com/moz.ukr)
К слову, в прошлом году среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-октябрь 2021-го составила 13 648 гривен - тогда зарплаты медиков за год выросли на 36,7% до 11 494 гривен.