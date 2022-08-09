Дуже зросли. В МОЗ озвучили зарплати українських лікарів і медсестер

Зарплати медиків в Україні за час з початку російської повномасштабної війни зросли на третину. Зараз в середньому лікар став отримувати до 24 150 гривень, а медсестра - до 16 100 гривень.
Про це 9 серпня передали в прес-службі міністерства охорони здоров'я України.
При цьому в 2021 році середній оклад у лікарів був на рівні 18 170 гривень, а у медичних сестер - 13 800 гривень.
Таким чином, свідчать дані Національної служби здоров'я, за останні пів року зростання склало більш ніж 30%.
Також стало відомо, в яких регіонах у медиків найвищі середні зарплати.
У МОЗ нагадали, що на початку цього року, в січні, був встановлений урядом такий розмір базової зарплати медиків: не менше 20 тисяч гривень для лікаря і 13,5 тисячі гривень для медичної сестри.
Як зросли зарплати лікарів і медсестер в Україні за пів року (фото: facebook.com/moz.ukr)
До слова, торік середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-жовтень 2021-го склала 13 648 гривень - тоді зарплати медиків за рік зросли на 36,7% до 11 494 гривень.