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Зарплаты в Украине: в каких отраслях получают больше всего

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Украина, Вторник 30 ноября 2021 16:55
Зарплаты в Украине: в каких отраслях получают больше всего Фото: больше всего в Украине зарабатывают финансисты и айтишники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-октябрь 2021 года составляла 13 648 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 20,8%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, зарплаты в авиационном транспорте за год выросли на 29% до 27 390 гривен и остаются самыми высокими в Украине.

Также высокие зарплаты в сфере "Информация и телекоммуникации", где они выросли на 27,7% до 24 929 гривен. В сфере "Финансовая и страховая деятельность" средние зарплаты выросли на 15,5% до 23 312 гривен.

Зарплаты медиков за год выросли на 36,7% до 11 494 гривен, педагогов - на 27,7% 11 514 гривен.

Самые низкие зарплаты в сфере "Почтовая и курьерская деятельность", где они выросли на 19,1% до 8 038 гривен.

Зарплаты в Украине: в каких отраслях получают больше всего

Напомним, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2021 года составила 14 045 гривен. Это на 194 гривны меньше по сравнению с сентябрем (14 239 гривен).

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Зарплата в Украине Государственная служба статистики
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