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Очень выросли. В Минздраве озвучили зарплаты украинских врачей и медсестер

Новина українською →
Вторник 09 августа 2022 19:18
Очень выросли. В Минздраве озвучили зарплаты украинских врачей и медсестер Фото: зарплаты медиков в Украине существенно увеличились (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Зарплаты медиков в Украине за время с начала российской полномасштабной войны выросли на треть. Сейчас в среднем врач стал получать до 24 150 гривен, а медсестра - до 16 100 гривен.

Об этом 9 августа передали в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.

При этом в 2021 году средний оклад у врачей был на уровне 18 170 гривен, а у медицинских сестер - 13 800 гривен.

Таким образом, свидетельствуют данные Национальной службы здоровья, за последние полгода рост составил более чем 30%.

Также стало известно, в каких регионах у медиков самые высокие средние зарплаты.

  • Оказалось, что более 26 тысяч гривен получают врачи в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.
  • А вот по уровню оплаты труда у медсестер - от 16 до 18 тысяч гривен - лидируют Полтавская, Донецкая, Николаевская области и город Киев.

В Минздраве напомнили, что в начале этого года, в январе, был установлен правительством такой размер базовой зарплаты медиков: не менее 20 тысяч гривен для врача и 13,5 тысячи гривен для медицинской сестры.

Очень выросли. В Минздраве озвучили зарплаты украинских врачей и медсестер

Как выросли зарплаты врачей и медсестер в Украине за полгода (фото: facebook.com/moz.ukr)

К слову, в прошлом году среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-октябрь 2021-го составила 13 648 гривен - тогда зарплаты медиков за год выросли на 36,7% до 11 494 гривен.

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Министерство здравоохранения Украины Зарплата в Украине
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