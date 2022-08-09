Очень выросли. В Минздраве озвучили зарплаты украинских врачей и медсестер

Зарплаты медиков в Украине за время с начала российской полномасштабной войны выросли на треть. Сейчас в среднем врач стал получать до 24 150 гривен, а медсестра - до 16 100 гривен.

Об этом 9 августа передали в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.

При этом в 2021 году средний оклад у врачей был на уровне 18 170 гривен, а у медицинских сестер - 13 800 гривен.

Таким образом, свидетельствуют данные Национальной службы здоровья, за последние полгода рост составил более чем 30%.

Также стало известно, в каких регионах у медиков самые высокие средние зарплаты.

Оказалось, что более 26 тысяч гривен получают врачи в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

А вот по уровню оплаты труда у медсестер - от 16 до 18 тысяч гривен - лидируют Полтавская, Донецкая, Николаевская области и город Киев.

В Минздраве напомнили, что в начале этого года, в январе, был установлен правительством такой размер базовой зарплаты медиков: не менее 20 тысяч гривен для врача и 13,5 тысячи гривен для медицинской сестры.

Как выросли зарплаты врачей и медсестер в Украине за полгода (фото: facebook.com/moz.ukr)