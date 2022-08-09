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Дуже зросли. В МОЗ озвучили зарплати українських лікарів і медсестер

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Вівторок 09 серпня 2022 19:18
Дуже зросли. В МОЗ озвучили зарплати українських лікарів і медсестер Фото: зарплати медиків в Україні суттєво збільшились (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Зарплати медиків в Україні за час з початку російської повномасштабної війни зросли на третину. Зараз в середньому лікар став отримувати до 24 150 гривень, а медсестра - до 16 100 гривень.

Про це 9 серпня передали в прес-службі міністерства охорони здоров'я України.

При цьому в 2021 році середній оклад у лікарів був на рівні 18 170 гривень, а у медичних сестер - 13 800 гривень.

Таким чином, свідчать дані Національної служби здоров'я, за останні пів року зростання склало більш ніж 30%.

Також стало відомо, в яких регіонах у медиків найвищі середні зарплати.

  • Виявилося, що понад 26 тисяч гривень отримують лікарі у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.
  • А ось за рівнем оплати праці у медсестер - від 16 до 18 тисяч гривень - лідирують Полтавська, Донецька, Миколаївська області та місто Київ.

У МОЗ нагадали, що на початку цього року, в січні, був встановлений урядом такий розмір базової зарплати медиків: не менше 20 тисяч гривень для лікаря і 13,5 тисячі гривень для медичної сестри.

Дуже зросли. В МОЗ озвучили зарплати українських лікарів і медсестер

Як зросли зарплати лікарів і медсестер в Україні за пів року (фото: facebook.com/moz.ukr)

До слова, торік середньомісячна заробітна плата штатних працівників за січень-жовтень 2021-го склала 13 648 гривень - тоді зарплати медиків за рік зросли на 36,7% до 11 494 гривень.

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