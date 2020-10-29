Вырабатываются токсины: эти продукты категорически нельзя разогревать

Какие продукты нельзя разогревать (фото: freepik)

Специалисты назвали продукты, которые нельзя подвергать повторному подогреву

Врачи рассказали про продукты, которые категорически нельзя разогревать. Ведь при повторной термической обработке вырабатывается ряд вредных для здоровья веществ.

Какие продукты питания при разогревании становятся канцерогенными, и в них вырабатываются токсины, пишет from-ua.com.

Шпинат, свекла, сельдерей

Эти продукты содержат нитраты. И при воздействии микроорганизмов и нагревании они становятся нитритными соединениями, а дальше - нитрозаминами. Последние очень вредны и канцерогенны. Самым опасным здесь является шпинат, его советуют употреблять только свежим.

Грибы

Этот продукт легко меняет свой состав и после нагревания становится вредным. Эксперты не рекомендуют повторный нагрев свыше 70 градусов.

Картофель

Картофель при нагревании теряет все свои полезные свойства. Его рекомендуют употреблять в охлажденном виде после приготовления. Именно в остывшем картофеле больше всего резистентного крахмала, что работает как пробиотик.

Мясо

Во время нагревании мясо, как и грибы, меняет свой белковый состав. После этого продукт становится труднопереносимым, и, соответственно - токсичным для организма.

Кроме того, к продуктам высокого риска относятся такие продукты, как мясо птицы, вареная и копченая рыба, сырые или слегка отваренные моллюски, молочные продукты и блюда, приготовленные из молока, сыра и яиц.

Ранее мы писали, какие продукты категорически запрещено хранить в холодильнике, потому что там они только портятся.

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